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OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка

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OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: Insurrection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
В наличии
Код товара: 749854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: Insurrection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ba Ku Village, In Custody, Children S Story, Not Functioning, New Sight, The Drones Attack, The Riker Maneuver, The Same Race, No Threat, The Healing Process, End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к фильму «Звездный путь: Восстание» (Star Trek: Insurrection), написанный легендарным композитором Джерри Голдсмитом, для которого эта работа стала четвертой в рамках франшизы. Издание на цветном виниле.

Отзывы о товаре OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: Insurrection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ba Ku Village, In Custody, Children S Story, Not Functioning, New Sight, The Drones Attack, The Riker Maneuver, The Same Race, No Threat, The Healing Process, End Credits
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек к фильму «Звездный путь: Восстание» (Star Trek: Insurrection), написанный легендарным композитором Джерри Голдсмитом, для которого эта работа стала четвертой в рамках франшизы. Издание на цветном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Star Trek: Insurrection (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111041875) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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