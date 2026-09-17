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OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка

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OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка - фото 1
OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dawn Of The Dead
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 749850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dawn Of The Dead
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cosmogony Part 1, Dramatic Moments, Sinistre, Dramatic Moments 2, Violence, Cosmogony Part 3, Eclipse, Dark Forest, Cause I’m A Man, Figments, Dynamise 65, Cosmogony Part 4, The Mask Of Death, Cosmogony Part 2, Victorian Vintage, Queka, Scary I, Scary II, Zap, Spinechiller, Violent Pay-Off Version 2, Waiting For The Man, Flossie, Neurotic Bird, Desert De Glace, Dark Earth Part !, Red Sequence, Barrage, Face At The Window, We Are The Champions, Ragtime Razzmatazz, Tango Tango, Fugarock, Sonata, E
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек Джорджа А. Ромеро к фильму «Dawn Of The Dead/Рассвет мертвецов». Это специальное издание культового саундтрека впервые включает в себя полный набор музыкальных композиций из фильма. В него вошла американская театральная версия, в том числе песня «Cause I'm A Man» британской группы Pretty Things а также любимая фанатами композиция «The Gonk» композитора Герберта Чаппелла. Издание на цветном виниле Фильм Джорджа А. Ромеро «Рассвет мертвецов» считается одним из величайших и самых захватывающих фильмов о зомби, сочетающих ужас, кровавые сцены и социальную картину окружающего общества. В 2008 году журнал Empire включил фильм в список 500 величайших фильмов всех времен. Он также был назван одним из 1000 лучших фильмов всех времен в списке, опубликованном газетой The New York Times.

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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dawn Of The Dead
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cosmogony Part 1, Dramatic Moments, Sinistre, Dramatic Moments 2, Violence, Cosmogony Part 3, Eclipse, Dark Forest, Cause I’m A Man, Figments, Dynamise 65, Cosmogony Part 4, The Mask Of Death, Cosmogony Part 2, Victorian Vintage, Queka, Scary I, Scary II, Zap, Spinechiller, Violent Pay-Off Version 2, Waiting For The Man, Flossie, Neurotic Bird, Desert De Glace, Dark Earth Part !, Red Sequence, Barrage, Face At The Window, We Are The Champions, Ragtime Razzmatazz, Tango Tango, Fugarock, Sonata, E
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек Джорджа А. Ромеро к фильму «Dawn Of The Dead/Рассвет мертвецов». Это специальное издание культового саундтрека впервые включает в себя полный набор музыкальных композиций из фильма. В него вошла американская театральная версия, в том числе песня «Cause I'm A Man» британской группы Pretty Things а также любимая фанатами композиция «The Gonk» композитора Герберта Чаппелла. Издание на цветном виниле Фильм Джорджа А. Ромеро «Рассвет мертвецов» считается одним из величайших и самых захватывающих фильмов о зомби, сочетающих ужас, кровавые сцены и социальную картину окружающего общества. В 2008 году журнал Empire включил фильм в список 500 величайших фильмов всех времен. Он также был назван одним из 1000 лучших фильмов всех времен в списке, опубликованном газетой The New York Times.
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OST - Dawn Of The Dead (Goblin) (coloured) (0850078789150) виниловая пластинка - стоимость товара 9580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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