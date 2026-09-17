OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка
Stephen Barton & Gordy Haab — Star Wars Jedi: Survivor (Original Video Game Soundtrack) — это масштабный оркестровый саундтрек к культовой игре 2023 года, выпущенный на виниле в виде лимитированного издания на синем и оранжевом прессах. Двойная пластинка вышла на лейбле Walt Disney Records и органично продолжает музыкальную вселенную «Звёздных войн»: Барtон и Хааб вплели в партитуру как новые лейтмотивы главного героя Кэла Кестиса, так и узнаваемые отсылки к классическим темам Джона Уильямса. Среди ключевых треков — эпическая «The Rescue», атмосферная «Koboh» и напряжённая «Bode», каждая из которых раскрывает драматургию игры с кинематографической полнотой. На виниле оркестровая фактура саундтрека обретает ту глубину, которую цифровой стриминг попросту не передаёт: струнные секции звучат телесно и объёмно, медные духовые бьют с физически ощутимой мощью, а тихие камерные эпизоды дышат живым залом. Пресс выполнен качественно — цветные диски не только красивы визуально, но и демонстрируют стабильный уровень шума, что редкость для геймерских коллекционных изданий. Именно здесь становится слышно, насколько детально выстроена аранжировка: то, что в наушниках воспринимается как фон, на виниле превращается в полноценный музыкальный разговор.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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