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OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка

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OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton &amp; Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton &amp; Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Star Wars: Jedi Survivor
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton &amp; Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton &amp; Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 749848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0050087539689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Star Wars: Jedi Survivor
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dark Times, The Undercity, A Frontier Welcome, The Bedlam Raiders, Where The Nekkos Roam, Beast's Maw, Phon'Qi Caverns, Gen'Dai, Beneath The Cantina, Haven, Desert Ruins, The Ancients, Fields Of Dusk (Orchestral Version), Campfire, Pilgrim's Path, The Sacred Mesa, Flight, Shattered Moon, Course Collider, Warrior's Code, Mogu In The Mist, Above The Clouds, Siege, The Visitor, Rage, Through Darkness, Cold Dawn
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка

Stephen Barton & Gordy Haab — Star Wars Jedi: Survivor (Original Video Game Soundtrack) — это масштабный оркестровый саундтрек к культовой игре 2023 года, выпущенный на виниле в виде лимитированного издания на синем и оранжевом прессах. Двойная пластинка вышла на лейбле Walt Disney Records и органично продолжает музыкальную вселенную «Звёздных войн»: Барtон и Хааб вплели в партитуру как новые лейтмотивы главного героя Кэла Кестиса, так и узнаваемые отсылки к классическим темам Джона Уильямса. Среди ключевых треков — эпическая «The Rescue», атмосферная «Koboh» и напряжённая «Bode», каждая из которых раскрывает драматургию игры с кинематографической полнотой. На виниле оркестровая фактура саундтрека обретает ту глубину, которую цифровой стриминг попросту не передаёт: струнные секции звучат телесно и объёмно, медные духовые бьют с физически ощутимой мощью, а тихие камерные эпизоды дышат живым залом. Пресс выполнен качественно — цветные диски не только красивы визуально, но и демонстрируют стабильный уровень шума, что редкость для геймерских коллекционных изданий. Именно здесь становится слышно, насколько детально выстроена аранжировка: то, что в наушниках воспринимается как фон, на виниле превращается в полноценный музыкальный разговор.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0050087539689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Star Wars: Jedi Survivor
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dark Times, The Undercity, A Frontier Welcome, The Bedlam Raiders, Where The Nekkos Roam, Beast's Maw, Phon'Qi Caverns, Gen'Dai, Beneath The Cantina, Haven, Desert Ruins, The Ancients, Fields Of Dusk (Orchestral Version), Campfire, Pilgrim's Path, The Sacred Mesa, Flight, Shattered Moon, Course Collider, Warrior's Code, Mogu In The Mist, Above The Clouds, Siege, The Visitor, Rage, Through Darkness, Cold Dawn
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Stephen Barton & Gordy Haab — Star Wars Jedi: Survivor (Original Video Game Soundtrack) — это масштабный оркестровый саундтрек к культовой игре 2023 года, выпущенный на виниле в виде лимитированного издания на синем и оранжевом прессах. Двойная пластинка вышла на лейбле Walt Disney Records и органично продолжает музыкальную вселенную «Звёздных войн»: Барtон и Хааб вплели в партитуру как новые лейтмотивы главного героя Кэла Кестиса, так и узнаваемые отсылки к классическим темам Джона Уильямса. Среди ключевых треков — эпическая «The Rescue», атмосферная «Koboh» и напряжённая «Bode», каждая из которых раскрывает драматургию игры с кинематографической полнотой. На виниле оркестровая фактура саундтрека обретает ту глубину, которую цифровой стриминг попросту не передаёт: струнные секции звучат телесно и объёмно, медные духовые бьют с физически ощутимой мощью, а тихие камерные эпизоды дышат живым залом. Пресс выполнен качественно — цветные диски не только красивы визуально, но и демонстрируют стабильный уровень шума, что редкость для геймерских коллекционных изданий. Именно здесь становится слышно, насколько детально выстроена аранжировка: то, что в наушниках воспринимается как фон, на виниле превращается в полноценный музыкальный разговор.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Star Wars: Jedi Survivor (Stephen Barton & Gordy Haab) (coloured) (0050087539689) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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