OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка
Waxwork Records с гордостью представляет оригинальную музыку к фильму «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера и Уэйна Белла Издание на цветном виниле Оригинальная партитура фильма Тоуба Хупера и Уэйна Белла представляет собой экспериментальное упражнение в сочинении и исполнении музыки, в котором используются нетрадиционные инструменты, такие как подвесные тарелки, алюминиевые кастрюли, детская игрушечная ударная установка, различные крики диких животных, свистки, шейкеры и многое другое. Результат является одним из самых ранних примеров индустриальной музыки. Долгое время считавшиеся утерянными или уничтоженными, в 2023 году оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму были обнаружены и затем помещены в частный центр Гарри Рэнсома в Остине, штат Техас, для сохранения. Соавтор «Техасской резни бензопилой» Уэйн Белл кропотливо работал над тем, чтобы эти оригинальные мастер-ленты исходного материала были безопасно перенесены. Затем Белл лично работал над созданием и микшированием недавно перенесенной официальной партитуры «Техасской резни бензопилой» для получения целостного опыта прослушивания. Затем мастеринг партитуры выполнил Томас Димуцио в Gench Mastering.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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