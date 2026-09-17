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Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка

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Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Artificial Intelligence: Electronic Listening Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
В наличии
Код товара: 749840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614700459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Artificial Intelligence: Electronic Listening Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Dice Man — Polygon Window, Musicology — Telefone 529, Autechre — Crystal, I.A.O — The Clan, Speedy J — De-Orbit, Musicology — Premonition, UP! — Spiritual High, Autechre — The Egg, Dr Alex Paterson — Loving You Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – First
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка

Знаковая компиляция Warp Records, впервые выпущенная в 1992 году и ставшая одним из основополагающих релизов ранней IDM и экспериментальной электронной музыки. В сборник вошли ранние работы Aphex Twin, Autechre, Speedy J, Richie Hawtin и других представителей электронной сцены.

Отзывы о товаре Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614700459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Artificial Intelligence: Electronic Listening Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Dice Man — Polygon Window, Musicology — Telefone 529, Autechre — Crystal, I.A.O — The Clan, Speedy J — De-Orbit, Musicology — Premonition, UP! — Spiritual High, Autechre — The Egg, Dr Alex Paterson — Loving You Live
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – First
Страна производитель
Великобритания
Описание
Знаковая компиляция Warp Records, впервые выпущенная в 1992 году и ставшая одним из основополагающих релизов ранней IDM и экспериментальной электронной музыки. В сборник вошли ранние работы Aphex Twin, Autechre, Speedy J, Richie Hawtin и других представителей электронной сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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