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Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка

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Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 2
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 3
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 4
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 5
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 6
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 7
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 8
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 7
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 8
  • Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fuses, People Do It All The Time, The Free Design, Blips Drips And Strips, Italian Shoes Continuum, Infinity Girl, The Spiracles, Op Hop Detonation, Puncture In The Radax Permutation, Velvet Water, Blue Milk, Caleidoscopic Gaze, Strobo Acceleration, The Emergency Kisses, Come And Play In The Milky Night
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом Stereolab, первоначально выпущенный в 1999 году. Группа сочетает психоделический поп, краут-рок, электронику и французский шансон, создавая мягкое, гипнотическое и экспериментальное звучание. Это переиздание 2025 года выпущено на двойном виниле и использует ремастеринг с оригинальных 1/2-дюймовых мастер-лент.

Отзывы о товаре Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fuses, People Do It All The Time, The Free Design, Blips Drips And Strips, Italian Shoes Continuum, Infinity Girl, The Spiracles, Op Hop Detonation, Puncture In The Radax Permutation, Velvet Water, Blue Milk, Caleidoscopic Gaze, Strobo Acceleration, The Emergency Kisses, Come And Play In The Milky Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Шестой студийный альбом Stereolab, первоначально выпущенный в 1999 году. Группа сочетает психоделический поп, краут-рок, электронику и французский шансон, создавая мягкое, гипнотическое и экспериментальное звучание. Это переиздание 2025 года выпущено на двойном виниле и использует ремастеринг с оригинальных 1/2-дюймовых мастер-лент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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