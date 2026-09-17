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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка

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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 1
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 2
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 3
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 4
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 5
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 6
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 7
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 8
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 9
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Tranquilizer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 1
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 2
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 3
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 4
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 5
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 6
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 7
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 8
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 9
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749825
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818805240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Tranquilizer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
For Residue, Bumpy, Lifeworld, Measuring Ruins, Modern Lust, Fear Of Symmetry, Vestigel, Cherry Blue, Bell Scanner, D.I.S., Tranquilizer, Storm Show, Petro, Rodl Glide, Waterfalls
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка

«Транквилизатор» — это не звук успокоения, а звук возвращения на поверхность. Лопатин не осуждает нашу потребность в бегстве, а скорее исследует, что происходит после. Альбом описывает переход от невесомого спокойствия к чему-то более приземленному — не героическое путешествие, а необходимый цикл отступления и возвращения, который помогает нам сохранять рассудок в мире, одновременно подавляющем и обыденном. Мы погружаемся из водного блаженства «Lifeworld» в печальную меланхолию «Cherry Blue» и искаженные ритмы «Rodl Glide». Как всегда у OPN, реальное сталкивается с нереальным. Прислушайтесь, и вы услышите скрежет пальцев по грифу, скольжение камня по полу подземелья, скрип открывающейся двери. Его музыка никогда не была абстрактным цветовым полем; в ней есть вес, грани, тени. Если R Plus Seven представлял собой сплошные кристально чистые арпеджио, а Garden of Delete — лихорадочный поток булькающих синтезаторов, то Tranquilizer ощущается как будто вы выпали из сна, к которому еще можно прикоснуться.

Отзывы о товаре Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818805240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Tranquilizer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
For Residue, Bumpy, Lifeworld, Measuring Ruins, Modern Lust, Fear Of Symmetry, Vestigel, Cherry Blue, Bell Scanner, D.I.S., Tranquilizer, Storm Show, Petro, Rodl Glide, Waterfalls
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Транквилизатор» — это не звук успокоения, а звук возвращения на поверхность. Лопатин не осуждает нашу потребность в бегстве, а скорее исследует, что происходит после. Альбом описывает переход от невесомого спокойствия к чему-то более приземленному — не героическое путешествие, а необходимый цикл отступления и возвращения, который помогает нам сохранять рассудок в мире, одновременно подавляющем и обыденном. Мы погружаемся из водного блаженства «Lifeworld» в печальную меланхолию «Cherry Blue» и искаженные ритмы «Rodl Glide». Как всегда у OPN, реальное сталкивается с нереальным. Прислушайтесь, и вы услышите скрежет пальцев по грифу, скольжение камня по полу подземелья, скрип открывающейся двери. Его музыка никогда не была абстрактным цветовым полем; в ней есть вес, грани, тени. Если R Plus Seven представлял собой сплошные кристально чистые арпеджио, а Garden of Delete — лихорадочный поток булькающих синтезаторов, то Tranquilizer ощущается как будто вы выпали из сна, к которому еще можно прикоснуться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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