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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка

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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка - фото 1
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Age Of
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка - фото 1
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061029517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Age Of
Жанр
Jazz
Трек-лист
Age Of, Babylon, Manifold, The Station, Toys 2, Black Snow, Myriad.Industries, Warning, We'll Take It, Same, RayCats, Still Stuff That Doesn't Happen, Last Known Image Of A Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Age Of, Babylon, Manifold, The Station, Toys 2, Black Snow, Myriad.Industries, Warning, We'll Take It, Same, RayCats, Still Stuff That Doesn't Happen, Last Known Image Of A Song



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061029517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Age Of
Жанр
Jazz
Трек-лист
Age Of, Babylon, Manifold, The Station, Toys 2, Black Snow, Myriad.Industries, Warning, We'll Take It, Same, RayCats, Still Stuff That Doesn't Happen, Last Known Image Of A Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Age Of, Babylon, Manifold, The Station, Toys 2, Black Snow, Myriad.Industries, Warning, We'll Take It, Same, RayCats, Still Stuff That Doesn't Happen, Last Known Image Of A Song


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Age Of (0801061029517) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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