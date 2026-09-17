Supertramp - Free As A Bird (Half Speed) (0602475456407) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Free As A Bird
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 749800
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Free As A Bird
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
It's Alright, Not The Moment, It Doesn't Matter, Where I Stand, Free As A Bird, I'm Beggin' You, You Never Can Tell With Friends, Thing For You, An Awful Thing To Waste
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Supertramp - Free As A Bird (Half Speed) (0602475456407) виниловая пластинка
Free as a Bird — девятый студийный альбом британской рок-группы Supertramp, выпущенный в октябре 1987 года Издание на 180 г виниле, Half Speed Группа Supertramp выпускает окончательные виниловые издания своих студийных альбомов. Аудиоматериал "Free As A Bird" был ремастирован в студии Abbey Road Майлзом Шоуэллом, где также была сделана нарезка на половинной скорости для винилового издания. Пластинка выпущена на 180-граммовом черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Free As A Bird
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
It's Alright, Not The Moment, It Doesn't Matter, Where I Stand, Free As A Bird, I'm Beggin' You, You Never Can Tell With Friends, Thing For You, An Awful Thing To Waste
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Free as a Bird — девятый студийный альбом британской рок-группы Supertramp, выпущенный в октябре 1987 года Издание на 180 г виниле, Half Speed Группа Supertramp выпускает окончательные виниловые издания своих студийных альбомов. Аудиоматериал "Free As A Bird" был ремастирован в студии Abbey Road Майлзом Шоуэллом, где также была сделана нарезка на половинной скорости для винилового издания. Пластинка выпущена на 180-граммовом черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Supertramp - Free As A Bird (Half Speed) (0602475456407) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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