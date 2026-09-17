Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamon

Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamon

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamonds On The Soles Of Her Shoes, Billy Idol - Eyes Without A Face, Tears For Fears - Head Over Heels, Roxy Music - More Than This, Simple Minds - Belfast Child, The Cure - Lullaby, Daryl Hall & John Oates - Maneater, Frank Boeijen Groep - Kronenburg Park, Elvis Costello & The Attractions - I Want You