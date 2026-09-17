Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A J

Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A J

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A Jetplane, The Who - Pinball Wizard, Joe Cocker - With A Little HeMy Friends, Nina Simone - Feeling Good, The Cats - Lea, Boudewijn de Groot - Welterusten Mijnheer De President, Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No Mountain High Enough, Charles Aznavour - La boh?me, Steppenwolf - Born To Be Wild, Brainbox - Summertime, Cuby + The Blizzards - Window Of My Eyes, Barry Ryan - Eloise, Etta James - I'd Rather Go Blind, Armand - Ben Ik Te Min, Louis Armstrong - What A Wonderful World