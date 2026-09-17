Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dua Lipa– Houdini, Dermot Kennedy– Better Days, Sabrina Carpenter– Espresso, Di-Rect– Soldier On, Miley Cyrus– Flowers, M?neskin– The Loneliest, Froukje (3)– Ik Wil Dansen, The Rolling Stones– Angry, Noah Kahan– Stick Season, Chappell Roan– Good Luck, Babe!, Son Mieux– Tonight, John Mayer– Last Train Home, S10– De Diepte, Chris Stapleton– Cold, Billie Eilish– What Was I Made For?, Niall Horan– Heaven, Douwe Bob– The World Is Our Home, Olivia Rodrigo– Vampire, Hannah Mae– Waterdicht, Sam Fender– Seventeen Going Under, Miss Montreal– Door De Wind, Goldband– Noodgeval, Barbara Pravi– Voil?, Krezip & Danny Vera– Make It A Memory, Dean Lewis (4)– How Do I Say Goodbye, Rond?– Hard To Say Goodbye, Nothing But Thieves– Impossible (Orchestral Version), Racoon (4)– Tijd Verliezen, Marco Schuitmaker– Engelbewaarder
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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