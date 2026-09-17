Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка

Трек-лист

Coldplay– Paradise, Lady Gaga & Bradley Cooper– Shallow, Ed Sheeran– Perfect, Michael Kiwanuka– Love & Hate, Bruno Mars– Locked Out Of Heaven, De Jeugd Van Tegenwoordig (2)– Sterrenstof, Maroon 5– Memories, Suzan & Freek– Als Het Avond is, Rag'n'Bone Man– Human, Hozier– Take Me To Church, P!NK– What About Us, Chef'Special– In Your Arms, London Grammar– Strong, Imagine Dragons– Demons, Lukas Graham– 7 Years, Geike Arnaert– Zoutelande, Vance Joy– Riptide, The Teskey Brothers– Hold Me, Racoon (4)–