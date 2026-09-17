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Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка

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Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 10's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Top 2000: The 10&#039;s (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 749791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 10's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Coldplay– Paradise, Lady Gaga & Bradley Cooper– Shallow, Ed Sheeran– Perfect, Michael Kiwanuka– Love & Hate, Bruno Mars– Locked Out Of Heaven, De Jeugd Van Tegenwoordig (2)– Sterrenstof, Maroon 5– Memories, Suzan & Freek– Als Het Avond is, Rag'n'Bone Man– Human, Hozier– Take Me To Church, P!NK– What About Us, Chef'Special– In Your Arms, London Grammar– Strong, Imagine Dragons– Demons, Lukas Graham– 7 Years, Geike Arnaert– Zoutelande, Vance Joy– Riptide, The Teskey Brothers– Hold Me, Racoon (4)–
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coldplay– Paradise, Lady Gaga & Bradley Cooper– Shallow, Ed Sheeran– Perfect, Michael Kiwanuka– Love & Hate, Bruno Mars– Locked Out Of Heaven, De Jeugd Van Tegenwoordig (2)– Sterrenstof, Maroon 5– Memories, Suzan & Freek– Als Het Avond is, Rag'n'Bone Man– Human, Hozier– Take Me To Church, P!NK– What About Us, Chef'Special– In Your Arms, London Grammar– Strong, Imagine Dragons– Demons, Lukas Graham– 7 Years, Geike Arnaert– Zoutelande, Vance Joy– Riptide, The Teskey Brothers– Hold Me, Racoon (4)– Liverpool Rain, Lana Del Rey– Radio, Walk The Moon (2)– Shut Up And Dance, Typhoon (4)– Hemel Valt, The Script– If You Could See Me Now, Post Malone– Circles, Sia– Chandelier, Diggy Dex– De Zon Op, White Lies (2)– Time To Give

Отзывы о товаре Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 10's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Coldplay– Paradise, Lady Gaga & Bradley Cooper– Shallow, Ed Sheeran– Perfect, Michael Kiwanuka– Love & Hate, Bruno Mars– Locked Out Of Heaven, De Jeugd Van Tegenwoordig (2)– Sterrenstof, Maroon 5– Memories, Suzan & Freek– Als Het Avond is, Rag'n'Bone Man– Human, Hozier– Take Me To Church, P!NK– What About Us, Chef'Special– In Your Arms, London Grammar– Strong, Imagine Dragons– Demons, Lukas Graham– 7 Years, Geike Arnaert– Zoutelande, Vance Joy– Riptide, The Teskey Brothers– Hold Me, Racoon (4)–
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coldplay– Paradise, Lady Gaga & Bradley Cooper– Shallow, Ed Sheeran– Perfect, Michael Kiwanuka– Love & Hate, Bruno Mars– Locked Out Of Heaven, De Jeugd Van Tegenwoordig (2)– Sterrenstof, Maroon 5– Memories, Suzan & Freek– Als Het Avond is, Rag'n'Bone Man– Human, Hozier– Take Me To Church, P!NK– What About Us, Chef'Special– In Your Arms, London Grammar– Strong, Imagine Dragons– Demons, Lukas Graham– 7 Years, Geike Arnaert– Zoutelande, Vance Joy– Riptide, The Teskey Brothers– Hold Me, Racoon (4)– Liverpool Rain, Lana Del Rey– Radio, Walk The Moon (2)– Shut Up And Dance, Typhoon (4)– Hemel Valt, The Script– If You Could See Me Now, Post Malone– Circles, Sia– Chandelier, Diggy Dex– De Zon Op, White Lies (2)– Time To Give
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Top 2000: The 10's (coloured) (0602488522083) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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