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OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка

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OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка - фото 1
OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Walk The Line
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 749784
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072745537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Walk The Line
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Joaquin Phoenix: Get Rhythm, Joaquin Phoenix: I Walk The Line, Reese Witherspoon: Wildwood Flowers, Waylon Malloy Payne: Lewis Boogie, Joaquin Phoenix: Ring Of Fire, Jonathan Rice: You're My Baby, Joaquin Phoenix: Cry Cry Cry, Joaquin Phoenix: Folsom Prison Blues, Tyler Hilton: That's All Right, Reese Witherspoon: Juke Box Blues, Joaquin Phoenix & Reese Witherspoon: It Ain't Me Babe, Joaquin Phoenix: Home Of The Blues, Tyler Hilton: Milk Cow Blues, Shooter Jennings: I'm A Long Way From Home, Joa
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка

Коллекционное издание на picture виниле cаундтрека к биографической драме 2005 года «Переступить черту» (Walk the Line) о Джонни Кэше. Саундтрек включает вокальные партии Хоакина Феникса и Риз Уизерспун, исполнивших роли Джонни Кэша и Джун. Альбом получил премию «Грэмми» в номинации «Best Compilation Soundtrack Album» в 2007 году и стал платиновым. За музыкальное сопровождение отвечал легендарный T Bone Burnett, который готовил актеров к записи, чтобы добиться аутентичного звучания рокабилли и кантри тех лет.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072745537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Walk The Line
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Joaquin Phoenix: Get Rhythm, Joaquin Phoenix: I Walk The Line, Reese Witherspoon: Wildwood Flowers, Waylon Malloy Payne: Lewis Boogie, Joaquin Phoenix: Ring Of Fire, Jonathan Rice: You're My Baby, Joaquin Phoenix: Cry Cry Cry, Joaquin Phoenix: Folsom Prison Blues, Tyler Hilton: That's All Right, Reese Witherspoon: Juke Box Blues, Joaquin Phoenix & Reese Witherspoon: It Ain't Me Babe, Joaquin Phoenix: Home Of The Blues, Tyler Hilton: Milk Cow Blues, Shooter Jennings: I'm A Long Way From Home, Joa
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекционное издание на picture виниле cаундтрека к биографической драме 2005 года «Переступить черту» (Walk the Line) о Джонни Кэше. Саундтрек включает вокальные партии Хоакина Феникса и Риз Уизерспун, исполнивших роли Джонни Кэша и Джун. Альбом получил премию «Грэмми» в номинации «Best Compilation Soundtrack Album» в 2007 году и стал платиновым. За музыкальное сопровождение отвечал легендарный T Bone Burnett, который готовил актеров к записи, чтобы добиться аутентичного звучания рокабилли и кантри тех лет.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Walk The Line (Johnny Cash) (picture) (0888072745537) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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