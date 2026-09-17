OST - The Big Lebowski (Various Artists) (coloured) (0602488534956) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Lebowski
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 749783
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488534956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Lebowski
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bob Dylan: The Man In Me, Captain Beefheart: Her Eyes Are A Blue Million Miles, Elvis Costello: My Mood Swings, Yma Sumac: Ataypura, Piero Piccioni: Traffic Boom, Nina Simone: I Got It Bad And That Ain't Good, "Moondog" Orchestra: Stamping Ground, Kenny Rogers & The First Edition: Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Meredith Monk: Walking Song, Ilona Steingruber, Anton Dermota & The Austrian State Radio Orchestra: Gl?ck das mir verblieb (From The Opera "Die Tote Stadt"),
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Big Lebowski (Various Artists) (coloured) (0602488534956) виниловая пластинка
Эклектичный, необычный и невероятно крутой: саундтрек к фильму «Большой Лебовски» идеально передает расслабленный, непредсказуемый дух культовой классики братьев Коэн. Сочетание классического рока, кантри и неожиданных, малоизвестных композиций делает эту коллекцию такой же запоминающейся, как и сам герой фильма. Лимитированное издание на золотом виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488534956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Lebowski
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bob Dylan: The Man In Me, Captain Beefheart: Her Eyes Are A Blue Million Miles, Elvis Costello: My Mood Swings, Yma Sumac: Ataypura, Piero Piccioni: Traffic Boom, Nina Simone: I Got It Bad And That Ain't Good, "Moondog" Orchestra: Stamping Ground, Kenny Rogers & The First Edition: Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), Meredith Monk: Walking Song, Ilona Steingruber, Anton Dermota & The Austrian State Radio Orchestra: Gl?ck das mir verblieb (From The Opera "Die Tote Stadt"),
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Эклектичный, необычный и невероятно крутой: саундтрек к фильму «Большой Лебовски» идеально передает расслабленный, непредсказуемый дух культовой классики братьев Коэн. Сочетание классического рока, кантри и неожиданных, малоизвестных композиций делает эту коллекцию такой же запоминающейся, как и сам герой фильма. Лимитированное издание на золотом виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - The Big Lebowski (Various Artists) (coloured) (0602488534956) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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