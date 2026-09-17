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OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка

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OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Chill
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488534727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Chill
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine, The Temptations – My Girl, The Rascals– Good Lovin', Smokey Robinson & The Miracles – The Tracks Of My Tears, Three Dog Night – Joy To The World, The Temptations – Ain't Too Proud To Beg, Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, Smokey Robinson & The Miracles – I Second That Emotion, Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale, The Exciters – Tell Him
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка

Нестареющие звуки культового саундтрека к фильму «Большое разочарование» (The Big Chill) 1983 года. Этот сайндтрек стал культурным феноменом, вернув классический соул, рок и поп-музыку в центр внимания и познакомив новое поколение с золотой эрой Motown. В альбом вошли композиции таких легендарных исполнителей, как Марвин Гей, The Temptations, Арета Франклин, Smokey Robinson & The Miracles, Procol Harum и других. Лимитированное издание на цветном виниле



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488534727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Chill
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine, The Temptations – My Girl, The Rascals– Good Lovin', Smokey Robinson & The Miracles – The Tracks Of My Tears, Three Dog Night – Joy To The World, The Temptations – Ain't Too Proud To Beg, Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, Smokey Robinson & The Miracles – I Second That Emotion, Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale, The Exciters – Tell Him
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Нестареющие звуки культового саундтрека к фильму «Большое разочарование» (The Big Chill) 1983 года. Этот сайндтрек стал культурным феноменом, вернув классический соул, рок и поп-музыку в центр внимания и познакомив новое поколение с золотой эрой Motown. В альбом вошли композиции таких легендарных исполнителей, как Марвин Гей, The Temptations, Арета Франклин, Smokey Robinson & The Miracles, Procol Harum и других. Лимитированное издание на цветном виниле


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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