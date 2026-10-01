Future Islands - People Who Aren't There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Future Islands - People Who Aren't There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка
Сегодня, менее чем через два месяца после заключительного концерта своего тура As Long As You Are, Future Islands объявляют подробности о своем новом альбоме People Who Aren't There Anymore, релиз которого запланирован на 26 января 2024 года. Седьмой альбом группы — Сэмюэла Т. Херринга (вокал, тексты), Уильяма Кэшиона (бас, гитары), Геррита Велмерса (клавишные, программирование) и Майкла Лоури (ударные) — станет продолжением альбома As Long As You Are 2020 года. Альбом People Who Aren't There Anymore знаменует собой новую главу в истории Future Islands, которые, несмотря на то, что образовались почти два десятилетия назад, продолжают бросать вызов себе и друг другу. Если раньше они стремились к всё более энергичным гимнам, то на этот раз они обратились внутрь себя и открыли новый уровень ярости, создав одни из самых вдохновляющих и душераздирающих треков, поступая наоборот: не торопясь, уделяя внимание каждому вздоху, каждому слогу, каждому удару тарелки. Результатом стало мощное, определяющее заявление от группы музыкантов, создавших лучший альбом в своей карьере. Альбом People Who Aren't There Anymore был спродюсирован Future Islands и Стивом Райтом, а сведение выполнили Стив Райт и Крис Коуди (который возвращается к работе с группой впервые после альбома Singles 2014 года).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитDavid Gilmour - Rattle That Lock (0888751232914) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - The Cry Of Love (0888430917811) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - Are You Experienced (UK) (0888751345010) винилова...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитDepeche Mode - Some Great Reward (0889853300112) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитDepeche Mode - Construction Time Again (0889853300013) виниловая...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитJimi Hendrix - Band Of Gypsys (0886976239916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитDepeche Mode - A Broken Frame (0889853299317) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Future Islands - People Who Aren't There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка