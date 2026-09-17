Описание товара Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roni Size, Reprazent - Heroes (Kruder's Long Loose Bossa), Alex Reece - Jazzmaster (K&D Session TM), Bomb The Bass - Bug Powder Dust (K&D Session TM), Lamb - Trans Fatty Acid (K&D Session TM), Count Basic - Speechless (Drum 'n' Bass), Rockers Hi-Fi - Going Under (K&D Session TM), Depeche Mode - Useless (K&D Session TM), Count Basic - Gotta Jazz (Richard Dorfmeister Remix), Aphrodelics - Rollin' On Chrome (Wild Motherfucker Dub), Knowtoryus - The Revenge Of The Bomberclad Joint (K&D Session), Truby Trio - Donaueschingen (Peter Kruder's Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapit?nskaj?tenremix), David Holmes - Gone ft. Sarah Cracknell (K&D Session TM), Sofa Surfers - Sofa Rockers (Richard Dorfmeister Remix), Mama Oliver - Eastwest (Stoned Together), Bomb the Bass - Bug Powder Dust (Dub), Kruder & Dorfmeister - Boogie Woogie, Sin - Where Shall I Turn (K&D Session TM), Bone Thugs-n-Harmony - 1st of Tha Month (K&D Session TM), Kruder & Dorfmeister - Lexicon Knowtoryus - Bomberclad Joint (K&D Session TM), Rockers Hi-Fi - Going Under (Evil Love & Insanity Dub), Strange Cargo - Million Town (K&D Session TM) Count Basic - Speechless (Peter Kruder Vocal Mix), Lewis Taylor - Lucky (Kruder & Dorfmeister Suicide Mix), Roni Size - Heroes (Peter Kruder Powercut Mix), Madonna - Nothing Really Matters (Kruder & Dorfmeister Remix), UFO - L.O.V.E. (K&D Session TM), Lewis Taylor - Lucky (Kruder & Dorfmeister Reprise Mix)