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Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка

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Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 1
Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 2
Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 3
Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
The K&D Sessions
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 1
  • Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 2
  • Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 3
  • Kruder &amp; Dorfmeister - The K&amp;D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
В наличии
Код товара: 749774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548090178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
The K&D Sessions
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Roni Size, Reprazent - Heroes (Kruder's Long Loose Bossa), Alex Reece - Jazzmaster (K&D Session TM), Bomb The Bass - Bug Powder Dust (K&D Session TM), Lamb - Trans Fatty Acid (K&D Session TM), Count Basic - Speechless (Drum 'n' Bass), Rockers Hi-Fi - Going Under (K&D Session TM), Depeche Mode - Useless (K&D Session TM), Count Basic - Gotta Jazz (Richard Dorfmeister Remix), Aphrodelics - Rollin' On Chrome (Wild Motherfucker Dub), Knowtoryus - The Revenge Of The Bomberclad Joint (K&D Session), Tru
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roni Size, Reprazent - Heroes (Kruder's Long Loose Bossa), Alex Reece - Jazzmaster (K&D Session TM), Bomb The Bass - Bug Powder Dust (K&D Session TM), Lamb - Trans Fatty Acid (K&D Session TM), Count Basic - Speechless (Drum 'n' Bass), Rockers Hi-Fi - Going Under (K&D Session TM), Depeche Mode - Useless (K&D Session TM), Count Basic - Gotta Jazz (Richard Dorfmeister Remix), Aphrodelics - Rollin' On Chrome (Wild Motherfucker Dub), Knowtoryus - The Revenge Of The Bomberclad Joint (K&D Session), Truby Trio - Donaueschingen (Peter Kruder's Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapit?nskaj?tenremix), David Holmes - Gone ft. Sarah Cracknell (K&D Session TM), Sofa Surfers - Sofa Rockers (Richard Dorfmeister Remix), Mama Oliver - Eastwest (Stoned Together), Bomb the Bass - Bug Powder Dust (Dub), Kruder & Dorfmeister - Boogie Woogie, Sin - Where Shall I Turn (K&D Session TM), Bone Thugs-n-Harmony - 1st of Tha Month (K&D Session TM), Kruder & Dorfmeister - Lexicon Knowtoryus - Bomberclad Joint (K&D Session TM), Rockers Hi-Fi - Going Under (Evil Love & Insanity Dub), Strange Cargo - Million Town (K&D Session TM) Count Basic - Speechless (Peter Kruder Vocal Mix), Lewis Taylor - Lucky (Kruder & Dorfmeister Suicide Mix), Roni Size - Heroes (Peter Kruder Powercut Mix), Madonna - Nothing Really Matters (Kruder & Dorfmeister Remix), UFO - L.O.V.E. (K&D Session TM), Lewis Taylor - Lucky (Kruder & Dorfmeister Reprise Mix)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548090178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
The K&D Sessions
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Roni Size, Reprazent - Heroes (Kruder's Long Loose Bossa), Alex Reece - Jazzmaster (K&D Session TM), Bomb The Bass - Bug Powder Dust (K&D Session TM), Lamb - Trans Fatty Acid (K&D Session TM), Count Basic - Speechless (Drum 'n' Bass), Rockers Hi-Fi - Going Under (K&D Session TM), Depeche Mode - Useless (K&D Session TM), Count Basic - Gotta Jazz (Richard Dorfmeister Remix), Aphrodelics - Rollin' On Chrome (Wild Motherfucker Dub), Knowtoryus - The Revenge Of The Bomberclad Joint (K&D Session), Tru
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roni Size, Reprazent - Heroes (Kruder's Long Loose Bossa), Alex Reece - Jazzmaster (K&D Session TM), Bomb The Bass - Bug Powder Dust (K&D Session TM), Lamb - Trans Fatty Acid (K&D Session TM), Count Basic - Speechless (Drum 'n' Bass), Rockers Hi-Fi - Going Under (K&D Session TM), Depeche Mode - Useless (K&D Session TM), Count Basic - Gotta Jazz (Richard Dorfmeister Remix), Aphrodelics - Rollin' On Chrome (Wild Motherfucker Dub), Knowtoryus - The Revenge Of The Bomberclad Joint (K&D Session), Truby Trio - Donaueschingen (Peter Kruder's Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapit?nskaj?tenremix), David Holmes - Gone ft. Sarah Cracknell (K&D Session TM), Sofa Surfers - Sofa Rockers (Richard Dorfmeister Remix), Mama Oliver - Eastwest (Stoned Together), Bomb the Bass - Bug Powder Dust (Dub), Kruder & Dorfmeister - Boogie Woogie, Sin - Where Shall I Turn (K&D Session TM), Bone Thugs-n-Harmony - 1st of Tha Month (K&D Session TM), Kruder & Dorfmeister - Lexicon Knowtoryus - Bomberclad Joint (K&D Session TM), Rockers Hi-Fi - Going Under (Evil Love & Insanity Dub), Strange Cargo - Million Town (K&D Session TM) Count Basic - Speechless (Peter Kruder Vocal Mix), Lewis Taylor - Lucky (Kruder & Dorfmeister Suicide Mix), Roni Size - Heroes (Peter Kruder Powercut Mix), Madonna - Nothing Really Matters (Kruder & Dorfmeister Remix), UFO - L.O.V.E. (K&D Session TM), Lewis Taylor - Lucky (Kruder & Dorfmeister Reprise Mix)


Теги товара: Limited Edition
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Kruder & Dorfmeister - The K&D Sessions (Box) (coloured) (4062548090178) виниловая пластинка - стоимость товара 15480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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