Top.Mail.Ru
My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка - фото 1
My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
DANGER DAYS: THE TRUE LIVES OF THE FABULOUS KILLJOYS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка - фото 1
  • My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 749744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624820000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
DANGER DAYS: THE TRUE LIVES OF THE FABULOUS KILLJOYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Bulletproof Heart, Sing, Planetary (Go!), The Only Hope For Me Is You, Party Poison, Save Yourself, I'll Hold Them Back, S/C/A/R/E/C/R/O/W, Summertime, Destroya, The Kids From Yesterday, Vampire Money, Zero Percent, We Don't Need Another Song About California, F.T.W.W.W., Mastas Of Ravenkroft, Black Dragon Fighting Society, Common People (Recorded For BBC Radio 1), SING (iTunes Festival '11), The Kids From Yesterday (iTunes Festival '11), Na Na Na (Na Na Na
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — четвёртый студийный альбом американской альтернативной рок-группы My Chemical Romance, выпущенный в 2010 году Издание на двойном цветном виниле содержит ремастированный альбом, а также девять ранее не издававшихся и редких бонус-треков, включая EP «Mad Gear & Missile Kid», «Zero Percent» и кавер-версию песни «Common People» в исполнении группы. Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — это четвертый и самый концептуальный студийный альбом американской рок-группы My Chemical Romance, изначально выпущенный в 2010 году. Он стал радикальным отходом от мрачной эстетики их предыдущего шедевра The Black Parade (2006). Вместо готики группа представила яркий, агрессивный постапокалиптический поп-панк с элементами электроники и глэм-рока. Издание включает легендарный мини-альбом Mad Gear & Missile Kid EP (вымышленная панк-группа из вселенной Killjoys, которую слушают герои), ранее доступный только в редком бокс-сете 2010 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624820000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
DANGER DAYS: THE TRUE LIVES OF THE FABULOUS KILLJOYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na), Bulletproof Heart, Sing, Planetary (Go!), The Only Hope For Me Is You, Party Poison, Save Yourself, I'll Hold Them Back, S/C/A/R/E/C/R/O/W, Summertime, Destroya, The Kids From Yesterday, Vampire Money, Zero Percent, We Don't Need Another Song About California, F.T.W.W.W., Mastas Of Ravenkroft, Black Dragon Fighting Society, Common People (Recorded For BBC Radio 1), SING (iTunes Festival '11), The Kids From Yesterday (iTunes Festival '11), Na Na Na (Na Na Na
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — четвёртый студийный альбом американской альтернативной рок-группы My Chemical Romance, выпущенный в 2010 году Издание на двойном цветном виниле содержит ремастированный альбом, а также девять ранее не издававшихся и редких бонус-треков, включая EP «Mad Gear & Missile Kid», «Zero Percent» и кавер-версию песни «Common People» в исполнении группы. Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — это четвертый и самый концептуальный студийный альбом американской рок-группы My Chemical Romance, изначально выпущенный в 2010 году. Он стал радикальным отходом от мрачной эстетики их предыдущего шедевра The Black Parade (2006). Вместо готики группа представила яркий, агрессивный постапокалиптический поп-панк с элементами электроники и глэм-рока. Издание включает легендарный мини-альбом Mad Gear & Missile Kid EP (вымышленная панк-группа из вселенной Killjoys, которую слушают герои), ранее доступный только в редком бокс-сете 2010 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...