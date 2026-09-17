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Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка

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Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - фото 1
Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - фото 2
Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.1-5
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - фото 1
  • Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - фото 2
  • Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 280 руб. 
В наличии
Код товара: 749742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка
27 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.1-5
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
10-22-38 Astoria, Haliod Xerrox Copy 4, 03-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 3 (Paris), 03-10-06 Astoria 2, Haliod Xerrox Copy 2 (Airfrance), Haliod Xerrox Copy 6, 05-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 11, Haliod Xerrox Copy 1, 02-10-06 Astoria 1, Haliod Xerrox Copy 111, 09-10-19 Astoria, Haliod Xerrox Copy 9, Xerrox Phaser Acat 1, Xerrox Rin, Xerrox Soma, Xerrox Meta Phaser, Xerrox Sora, Xerrox Monophaser 1, Xerrox Monophaser 2, Xerrox Teion, Xerrox Teion Acat, Xerrox Tek Part 1, Xerrox Monophas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка

Компания NOTON выпускает ограниченным тиражом виниловые и CD-бокс-сеты серии Xerrox от Альвы Ното. Оба формата возврату не подлежат. Альва Ното (Карстен Николаи), новатор в своем подходе к цифровому звуку и его материальности, начал свое продолжающееся исследование сэмплирования, деградации и реконтекстуализации с серии Xerrox в 2007 году. За эти годы проект превратился в одно из самых самобытных направлений в современной электронной музыке, находящееся на стыке минимализма, экспериментального звукового искусства и цифровой абстракции. В пяти альбомах — Xerrox Vol.1 (2007), Xerrox Vol.2 (2009), Xerrox Vol.3 (2015), Xerrox Vol.4 (2020) и Xerrox Vol.5 (2024) — метод Николая эволюционирует от работы с сэмплами к оригинальной композиции, поскольку он деконструирует и заново собирает исходный материал в точные, выточенные звуковые миры, которые одновременно минималистичны и эмоциональны. Ремастеринг, выполненный в сотрудничестве с Бо Кондреном из Calyx Mastering, позволяет одновременно выпустить на виниле и CD под названием «reMASTER» записи Xerrox томов 1, 2 и 3, а также томов 4 и 5, в красивой коробке с оригинальным оформлением от Карстена Николаи.

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Характеристики
Бренд
Noton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Noton
Barcode
[4251804155588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alva Noto
Альбом (сингл)
Xerrox Vol.1-5
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
10-22-38 Astoria, Haliod Xerrox Copy 4, 03-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 3 (Paris), 03-10-06 Astoria 2, Haliod Xerrox Copy 2 (Airfrance), Haliod Xerrox Copy 6, 05-10-06 Astoria, Haliod Xerrox Copy 11, Haliod Xerrox Copy 1, 02-10-06 Astoria 1, Haliod Xerrox Copy 111, 09-10-19 Astoria, Haliod Xerrox Copy 9, Xerrox Phaser Acat 1, Xerrox Rin, Xerrox Soma, Xerrox Meta Phaser, Xerrox Sora, Xerrox Monophaser 1, Xerrox Monophaser 2, Xerrox Teion, Xerrox Teion Acat, Xerrox Tek Part 1, Xerrox Monophas
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
Компания NOTON выпускает ограниченным тиражом виниловые и CD-бокс-сеты серии Xerrox от Альвы Ното. Оба формата возврату не подлежат. Альва Ното (Карстен Николаи), новатор в своем подходе к цифровому звуку и его материальности, начал свое продолжающееся исследование сэмплирования, деградации и реконтекстуализации с серии Xerrox в 2007 году. За эти годы проект превратился в одно из самых самобытных направлений в современной электронной музыке, находящееся на стыке минимализма, экспериментального звукового искусства и цифровой абстракции. В пяти альбомах — Xerrox Vol.1 (2007), Xerrox Vol.2 (2009), Xerrox Vol.3 (2015), Xerrox Vol.4 (2020) и Xerrox Vol.5 (2024) — метод Николая эволюционирует от работы с сэмплами к оригинальной композиции, поскольку он деконструирует и заново собирает исходный материал в точные, выточенные звуковые миры, которые одновременно минималистичны и эмоциональны. Ремастеринг, выполненный в сотрудничестве с Бо Кондреном из Calyx Mastering, позволяет одновременно выпустить на виниле и CD под названием «reMASTER» записи Xerrox томов 1, 2 и 3, а также томов 4 и 5, в красивой коробке с оригинальным оформлением от Карстена Николаи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка - стоимость товара 27280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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