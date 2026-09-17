Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пластинка
Компания NOTON выпускает ограниченным тиражом виниловые и CD-бокс-сеты серии Xerrox от Альвы Ното. Оба формата возврату не подлежат. Альва Ното (Карстен Николаи), новатор в своем подходе к цифровому звуку и его материальности, начал свое продолжающееся исследование сэмплирования, деградации и реконтекстуализации с серии Xerrox в 2007 году. За эти годы проект превратился в одно из самых самобытных направлений в современной электронной музыке, находящееся на стыке минимализма, экспериментального звукового искусства и цифровой абстракции. В пяти альбомах — Xerrox Vol.1 (2007), Xerrox Vol.2 (2009), Xerrox Vol.3 (2015), Xerrox Vol.4 (2020) и Xerrox Vol.5 (2024) — метод Николая эволюционирует от работы с сэмплами к оригинальной композиции, поскольку он деконструирует и заново собирает исходный материал в точные, выточенные звуковые миры, которые одновременно минималистичны и эмоциональны. Ремастеринг, выполненный в сотрудничестве с Бо Кондреном из Calyx Mastering, позволяет одновременно выпустить на виниле и CD под названием «reMASTER» записи Xerrox томов 1, 2 и 3, а также томов 4 и 5, в красивой коробке с оригинальным оформлением от Карстена Николаи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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