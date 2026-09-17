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Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка

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Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 1
Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 2
Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 3
Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 4
Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 5
Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
It Is What It Is
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 1
  • Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 2
  • Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 3
  • Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 4
  • Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 5
  • Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429140439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
It Is What It Is
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Сторона A: Lost In Space / Great Scott / 22-26, Innerstellar Love, I Love Louis Cole, Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington & Childish Gambino), Miguel's Happy Dance, How Sway, Funny Thing, Сторона B: Overseas (feat. Zack Fox), Dragonball Durag, How I Feel, King Of The Hill, Unrequited Love, Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B), Existential Dread, It Is What It Is (feat. Pedro Martins)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка

«It Is What It Is » — четвёртый студийный альбом американского музыканта Thundercat выпущенный на лейбле Brainfeeder 3 апреля 2020 года. Ему предшествовали пять синглов: «King of the Hill», выпущенный как сингл с компиляционного альбома лейбла Brainfeeder X в 2018 году, и «Black Qualls», «Dragonball Durag», «Fair Chance» и «Innerstellar Love», последние четыре были выпущены в 2020 году. Трек «Unrequited Love» ранее использовался в эпизоде ??аниме « Carole & Tuesday» в 2019 году. Исполнительными продюсерами альбома выступили Thundercat и Flying Lotus и в записи приняли участие Louis Cole Steve Lacy Steve Arrington Childish Gambino Ty Dolla Sign Lil B Kamasi Washington BadBadNotGood и Zack Fox. Альбом It Is What It Is получил признание критиков, которые хвалили типичное для Thundercat чувство юмора в текстах и ??игре на бас-гитаре, а также способ выражения эмоций Thundercat – в частности, его скорбь по поводу потери давнего близкого друга и соратника Мака Миллера которая отражается во многих музыкальных и лирических элементах альбома. Заглавный трек альбома содержит вокальный сэмпл покойного Миллера; Thundercat также посвятил альбом его памяти. Альбом получил награду «Лучший прогрессивный R&B альбом» на 63-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» обойдя других номинантов: Дженэ Айко Хлою и Халле Free Nationals и Роберта Гласпер.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429140439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
It Is What It Is
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Сторона A: Lost In Space / Great Scott / 22-26, Innerstellar Love, I Love Louis Cole, Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington & Childish Gambino), Miguel's Happy Dance, How Sway, Funny Thing, Сторона B: Overseas (feat. Zack Fox), Dragonball Durag, How I Feel, King Of The Hill, Unrequited Love, Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B), Existential Dread, It Is What It Is (feat. Pedro Martins)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«It Is What It Is » — четвёртый студийный альбом американского музыканта Thundercat выпущенный на лейбле Brainfeeder 3 апреля 2020 года. Ему предшествовали пять синглов: «King of the Hill», выпущенный как сингл с компиляционного альбома лейбла Brainfeeder X в 2018 году, и «Black Qualls», «Dragonball Durag», «Fair Chance» и «Innerstellar Love», последние четыре были выпущены в 2020 году. Трек «Unrequited Love» ранее использовался в эпизоде ??аниме « Carole & Tuesday» в 2019 году. Исполнительными продюсерами альбома выступили Thundercat и Flying Lotus и в записи приняли участие Louis Cole Steve Lacy Steve Arrington Childish Gambino Ty Dolla Sign Lil B Kamasi Washington BadBadNotGood и Zack Fox. Альбом It Is What It Is получил признание критиков, которые хвалили типичное для Thundercat чувство юмора в текстах и ??игре на бас-гитаре, а также способ выражения эмоций Thundercat – в частности, его скорбь по поводу потери давнего близкого друга и соратника Мака Миллера которая отражается во многих музыкальных и лирических элементах альбома. Заглавный трек альбома содержит вокальный сэмпл покойного Миллера; Thundercat также посвятил альбом его памяти. Альбом получил награду «Лучший прогрессивный R&B альбом» на 63-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» обойдя других номинантов: Дженэ Айко Хлою и Халле Free Nationals и Роберта Гласпер.


Теги товара: Цветной винил
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Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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