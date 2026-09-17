Top.Mail.Ru
Crime & The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Crime & The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Crime &amp; The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - фото 1
Crime &amp; The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - фото 2
Crime &amp; The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
The Bride Ship
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crime &amp; The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - фото 1
  • Crime &amp; The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - фото 2
  • Crime &amp; The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crime & The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863085766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
The Bride Ship
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Shadow Of No Man, The Greater Head, Stone, The Dangling Man, Keepsake, The Bride Ship, Free World, New World
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crime & The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом Crime & the City Solution, «The Bride Ship», переиздан на белом виниле. Он выйдет одновременно с альбомами «Shine» и «Paradise Discotheque». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их. завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-. сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году. Позднее в состав вошли вокалист Саймон Бонни, гитарист Einst?rzende Neubauten Александр Хакке, синтезаторщик DAF Крисло Хаас, джазовый басист Томас Штерн, скрипачка Бронвин Адамс и барабанщик Bad Seed. Группа. записала три студийных альбома подряд. Альбом «The Bride Ship», первоначально выпущенный в 1989 году, стал творческим поворотом для Crime and the City Solution. Используя море как главную метафору свободы, альбом подчеркнул мастерство Бонни как автора текстов и чувство мелодии. Грохочущие гитары и барабаны двигали разветвлённое повествование, всё больше затрагивающее универсальные, а не личные темы.

Отзывы о товаре Crime & The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863085766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
The Bride Ship
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Shadow Of No Man, The Greater Head, Stone, The Dangling Man, Keepsake, The Bride Ship, Free World, New World
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Четвертый студийный альбом Crime & the City Solution, «The Bride Ship», переиздан на белом виниле. Он выйдет одновременно с альбомами «Shine» и «Paradise Discotheque». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их. завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-. сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году. Позднее в состав вошли вокалист Саймон Бонни, гитарист Einst?rzende Neubauten Александр Хакке, синтезаторщик DAF Крисло Хаас, джазовый басист Томас Штерн, скрипачка Бронвин Адамс и барабанщик Bad Seed. Группа. записала три студийных альбома подряд. Альбом «The Bride Ship», первоначально выпущенный в 1989 году, стал творческим поворотом для Crime and the City Solution. Используя море как главную метафору свободы, альбом подчеркнул мастерство Бонни как автора текстов и чувство мелодии. Грохочущие гитары и барабаны двигали разветвлённое повествование, всё больше затрагивающее универсальные, а не личные темы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crime & The City Solution - The Bride Ship (coloured) (5400863085766) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...