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Crime & The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crime & The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка

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Crime &amp; The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - фото 1
Crime &amp; The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - фото 2
Crime &amp; The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
Paradise Discotheque
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crime &amp; The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - фото 1
  • Crime &amp; The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - фото 2
  • Crime &amp; The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Crime & The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка
3 680 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863085773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
Paradise Discotheque
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Have The Gun, The Sly Persuaders, The Dolphins And The Sharks, The Sun Before The Darkness, Motherless Child, The Last Dictator I, The Last Dictator II, The Last Dictator III, The Last Dictator IV
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crime & The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом Crime & the City Solution, «Paradise Discotheque», переиздан на прозрачном оранжевом виниле. Его релиз запланирован одновременно с альбомами «Shine» и «The Bride Ship». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их. завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году. Более поздний состав, включавший вокалиста Саймона Бонни, гитариста Einst?rzende Neubauten Александра Хакке,. синтезаторщика DAF Крисло Хааса, джазового басиста Томаса Штерна, скрипачку Бронвин Адамс и Мика Харви из Bad Seed на барабанах, записал три студийных альбома подряд. Свобода самовыражения и авантюризм Crime and the City Solution достигли своего апогея в альбоме 1990 года «Paradise Discotheque» и его эпической саге «Last Dictator», которая охватывает четыре песни, расположенные как главы в конце альбома. На альбом и разнообразие использованных в нем стилей, от металлического звучания «I Have The Gun» до магического реализма квартета «The Last Dictator», повлиял переезд Бонни и Адамса в Вену.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863085773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
Paradise Discotheque
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Have The Gun, The Sly Persuaders, The Dolphins And The Sharks, The Sun Before The Darkness, Motherless Child, The Last Dictator I, The Last Dictator II, The Last Dictator III, The Last Dictator IV
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Пятый студийный альбом Crime & the City Solution, «Paradise Discotheque», переиздан на прозрачном оранжевом виниле. Его релиз запланирован одновременно с альбомами «Shine» и «The Bride Ship». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их. завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году. Более поздний состав, включавший вокалиста Саймона Бонни, гитариста Einst?rzende Neubauten Александра Хакке,. синтезаторщика DAF Крисло Хааса, джазового басиста Томаса Штерна, скрипачку Бронвин Адамс и Мика Харви из Bad Seed на барабанах, записал три студийных альбома подряд. Свобода самовыражения и авантюризм Crime and the City Solution достигли своего апогея в альбоме 1990 года «Paradise Discotheque» и его эпической саге «Last Dictator», которая охватывает четыре песни, расположенные как главы в конце альбома. На альбом и разнообразие использованных в нем стилей, от металлического звучания «I Have The Gun» до магического реализма квартета «The Last Dictator», повлиял переезд Бонни и Адамса в Вену.


Теги товара: Цветной винил
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Crime & The City Solution - Paradise Discotheque (coloured) (5400863085773) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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