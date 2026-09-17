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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка

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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
В наличии
Код товара: 749729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Don't Be So Serious, Bones, Easy Way Out, Poznan, Asylums For the Feeling, Once In a Long, Long While, St. Eriksplan, Death Stranding, Please Don't Stop Chapter 1, Because We Have To, Waiting (10 Years), Almost Nothing, Tonight, Tonight, Tonight, Nobody Else, The Machine, Anything You Need, Give Up, Patience, Path, Not Around, I'm Leaving, I'll Keep Coming
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка

Альбом "Death Stranding (Songs from the Video Game)" представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих темы изоляции и связи, затронутые в игре. В альбом вошли все 22 атмосферные, неземные и трогательные композиции от таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Don't Be So Serious, Bones, Easy Way Out, Poznan, Asylums For the Feeling, Once In a Long, Long While, St. Eriksplan, Death Stranding, Please Don't Stop Chapter 1, Because We Have To, Waiting (10 Years), Almost Nothing, Tonight, Tonight, Tonight, Nobody Else, The Machine, Anything You Need, Give Up, Patience, Path, Not Around, I'm Leaving, I'll Keep Coming
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом "Death Stranding (Songs from the Video Game)" представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих темы изоляции и связи, затронутые в игре. В альбом вошли все 22 атмосферные, неземные и трогательные композиции от таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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