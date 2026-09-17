Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка
«The Eagle Has Landed III» — двойной концертный альбом английской хэви-метал группы Saxon, выпущенный в 2006 году. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле После выпуска классических концертных альбомов Saxon «The Eagle Has Landed I» и «The Eagle Has Landed II», лейбл Music On Vinyl впервые выпустит на виниле заключительную часть этой серии, «The Eagle Has Landed Pt. III». Альбом был записан с двумя разными составами: в 2004 году за барабанами выступал Йорг Михаэль, а в 2005 году — Найджел Глоклер. Основной состав, конечно же, включает основателей Биффа Байфорда (вокал) и Пола Куинна (гитара), а также ветеранов Ниббса Картера (бас) и Дуга Скарратта (гитара). Saxon остаются одной из самых востребованных метал-групп, выступающих вживую.
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