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Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка

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Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 1
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 4
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 5
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 6
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 7
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 8
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 9
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
The Eagle Has Landed III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 4
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 5
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 6
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 7
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 8
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 9
  • Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749727
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка
6 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
The Eagle Has Landed III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Town Rocks (Recorded Live In Stockholm 2005), Backs To The Wall (Recorded Live In Nuremberg 2005), Redline (Recorded Live In Hamburg 2005), Stand Up And Be Counted (Recorded Live In Berlin 2005), Never Surrender (Recorded Live In Berlin 2005), Frozen Rainbow (Recorded Live In Fulda 2005), Suzie Hold On (Recorded Live In Nuremberg 2005), Play It Loud (Recorded Live In Nuremberg 2005), Warrior (Recorded Live In Nuremberg 2005), See The Light Shining (Recorded Live In Hamburg 2005), To Hell An
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка

«The Eagle Has Landed III» — двойной концертный альбом английской хэви-метал группы Saxon, выпущенный в 2006 году. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле После выпуска классических концертных альбомов Saxon «The Eagle Has Landed I» и «The Eagle Has Landed II», лейбл Music On Vinyl впервые выпустит на виниле заключительную часть этой серии, «The Eagle Has Landed Pt. III». Альбом был записан с двумя разными составами: в 2004 году за барабанами выступал Йорг Михаэль, а в 2005 году — Найджел Глоклер. Основной состав, конечно же, включает основателей Биффа Байфорда (вокал) и Пола Куинна (гитара), а также ветеранов Ниббса Картера (бас) и Дуга Скарратта (гитара). Saxon остаются одной из самых востребованных метал-групп, выступающих вживую.

Отзывы о товаре Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
The Eagle Has Landed III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
This Town Rocks (Recorded Live In Stockholm 2005), Backs To The Wall (Recorded Live In Nuremberg 2005), Redline (Recorded Live In Hamburg 2005), Stand Up And Be Counted (Recorded Live In Berlin 2005), Never Surrender (Recorded Live In Berlin 2005), Frozen Rainbow (Recorded Live In Fulda 2005), Suzie Hold On (Recorded Live In Nuremberg 2005), Play It Loud (Recorded Live In Nuremberg 2005), Warrior (Recorded Live In Nuremberg 2005), See The Light Shining (Recorded Live In Hamburg 2005), To Hell An
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«The Eagle Has Landed III» — двойной концертный альбом английской хэви-метал группы Saxon, выпущенный в 2006 году. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле После выпуска классических концертных альбомов Saxon «The Eagle Has Landed I» и «The Eagle Has Landed II», лейбл Music On Vinyl впервые выпустит на виниле заключительную часть этой серии, «The Eagle Has Landed Pt. III». Альбом был записан с двумя разными составами: в 2004 году за барабанами выступал Йорг Михаэль, а в 2005 году — Найджел Глоклер. Основной состав, конечно же, включает основателей Биффа Байфорда (вокал) и Пола Куинна (гитара), а также ветеранов Ниббса Картера (бас) и Дуга Скарратта (гитара). Saxon остаются одной из самых востребованных метал-групп, выступающих вживую.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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