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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка

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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
В наличии
Код товара: 749726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Once, There Was an Explosion, Alone We Have No Future, Bridges, Soulless Meat Puppet, Beached Things, Chiral Carcass Culling, The Face of Our New Hope, John, An Endless Beach, Heartman, The Severed Bond, Claws of the Dead, Fragile, Stick Vs Rope, A Final Waltz, Strands, Lou, Bb's Theme, Flower of Fingers, Cargo High, Demens, Decentralized By Nature, Mules, Porter Syndrome, Chiralium, Spatial Awareness, Stepping Stones, Frozen Space, The Timefall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка

Оригинальная музыка из игры "Death Stranding", получившей признание критиков, от легендарного разработчика Хидео Кодзимы Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер. Многослойные синтезаторы, звучная перкуссия, размашистые струнные и призрачные элементы хора, сочиненные Людвигом Форсселлом, сопровождают игрока в его путешествии по разрушенной постапокалиптической Америке в поисках человеческой связи. И все это во время бегства от призрачных существ, которые преследуют этот мир. Партитура Людвига Форсселла получила множество наград, в том числе за лучшую музыкальную композицию на The Game Awards, лучший звук на D.I.C.E. Awards и шесть наград на Game Audio Network Guild (G.A.N.G.) Awards. Помимо партитуры фильма, альбом также содержит колыбельную "BB's Theme", исполненную Дженни Плант.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Once, There Was an Explosion, Alone We Have No Future, Bridges, Soulless Meat Puppet, Beached Things, Chiral Carcass Culling, The Face of Our New Hope, John, An Endless Beach, Heartman, The Severed Bond, Claws of the Dead, Fragile, Stick Vs Rope, A Final Waltz, Strands, Lou, Bb's Theme, Flower of Fingers, Cargo High, Demens, Decentralized By Nature, Mules, Porter Syndrome, Chiralium, Spatial Awareness, Stepping Stones, Frozen Space, The Timefall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Оригинальная музыка из игры "Death Stranding", получившей признание критиков, от легендарного разработчика Хидео Кодзимы Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер. Многослойные синтезаторы, звучная перкуссия, размашистые струнные и призрачные элементы хора, сочиненные Людвигом Форсселлом, сопровождают игрока в его путешествии по разрушенной постапокалиптической Америке в поисках человеческой связи. И все это во время бегства от призрачных существ, которые преследуют этот мир. Партитура Людвига Форсселла получила множество наград, в том числе за лучшую музыкальную композицию на The Game Awards, лучший звук на D.I.C.E. Awards и шесть наград на Game Audio Network Guild (G.A.N.G.) Awards. Помимо партитуры фильма, альбом также содержит колыбельную "BB's Theme", исполненную Дженни Плант.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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