OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043640) виниловая пластинка
Оригинальная музыка из игры "Death Stranding", получившей признание критиков, от легендарного разработчика Хидео Кодзимы Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер. Многослойные синтезаторы, звучная перкуссия, размашистые струнные и призрачные элементы хора, сочиненные Людвигом Форсселлом, сопровождают игрока в его путешествии по разрушенной постапокалиптической Америке в поисках человеческой связи. И все это во время бегства от призрачных существ, которые преследуют этот мир. Партитура Людвига Форсселла получила множество наград, в том числе за лучшую музыкальную композицию на The Game Awards, лучший звук на D.I.C.E. Awards и шесть наград на Game Audio Network Guild (G.A.N.G.) Awards. Помимо партитуры фильма, альбом также содержит колыбельную "BB's Theme", исполненную Дженни Плант.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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