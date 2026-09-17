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Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка

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Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - фото 1
Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - фото 2
Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gryphon
Альбом (сингл)
Red Queen To Gryphon Three
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - фото 1
  • Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - фото 2
  • Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gryphon
Альбом (сингл)
Red Queen To Gryphon Three
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opening Move, Second Spam, Lament, Checkmate
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка

«Red Queen To Gryphon Three» — полностью инструментальный концептуальный альбом британской прогрессив-рок-группы Gryphon, выпущенный в 1974 году Лимитированное издание на синем виниле «Red Queen To Gryphon Three» состоит из четырех длинных треков, по-видимому, вдохновленных шахматной партией. Музыка имеет средневековые/ренессансные и фольклорные влияния, группа использует фагот, крумхорн и блокфлейты наряду с клавишными (фортепиано, орган и синтезатор), электро- и акустическими гитарами, ударными и другими перкуссионными инструментами. Это довольно уникальное звучание: преимущественно бодрое, очень мелодичное, и даже в разделах, где используются синтезаторы и другие современные инструменты, сохраняется средневековая атмосфера. Чтобы это средневековое влияние не стало слишком доминирующим, это определенно прогрессивный рок, хотя местами используются некоторые необычные инструменты и темы. Для тех, кто любит электронные клавишные, есть несколько всплесков синтезаторов. Каждая песня длится 10 минут и легко могла бы быть разделена на 40 более коротких треков. Темп постоянно меняется, переходя от фолка к софт-року. Фольк-прог еще никогда не был таким утонченным. Для тех, кто интересуется историей прогрессивного рока, стоит отметить, что именно успех этого альбома дал группе Gryphon возможность выступить на разогреве у Yes во время их американского турне 1974 года.

Отзывы о товаре Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gryphon
Альбом (сингл)
Red Queen To Gryphon Three
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opening Move, Second Spam, Lament, Checkmate
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Red Queen To Gryphon Three» — полностью инструментальный концептуальный альбом британской прогрессив-рок-группы Gryphon, выпущенный в 1974 году Лимитированное издание на синем виниле «Red Queen To Gryphon Three» состоит из четырех длинных треков, по-видимому, вдохновленных шахматной партией. Музыка имеет средневековые/ренессансные и фольклорные влияния, группа использует фагот, крумхорн и блокфлейты наряду с клавишными (фортепиано, орган и синтезатор), электро- и акустическими гитарами, ударными и другими перкуссионными инструментами. Это довольно уникальное звучание: преимущественно бодрое, очень мелодичное, и даже в разделах, где используются синтезаторы и другие современные инструменты, сохраняется средневековая атмосфера. Чтобы это средневековое влияние не стало слишком доминирующим, это определенно прогрессивный рок, хотя местами используются некоторые необычные инструменты и темы. Для тех, кто любит электронные клавишные, есть несколько всплесков синтезаторов. Каждая песня длится 10 минут и легко могла бы быть разделена на 40 более коротких треков. Темп постоянно меняется, переходя от фолка к софт-року. Фольк-прог еще никогда не был таким утонченным. Для тех, кто интересуется историей прогрессивного рока, стоит отметить, что именно успех этого альбома дал группе Gryphon возможность выступить на разогреве у Yes во время их американского турне 1974 года.
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Отзывы


Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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