Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка
Период, предшествовавший записи третьего альбома Stone Temple Pilots Tiny Music. Songs from the Vatican Gift Shop был отмечен серьезными внутренними проблемами, в основном связанными с борьбой вокалиста Скотта Вейланда с наркотической зависимостью. Хотя группе удалось завершить работу над Purple (1994), это был сложный процесс из-за зависимости Вейланда, которая уже начала нарушать стабильность группы.К началу 1995 года ситуация ухудшилась. Во время первых сессий для альбома в феврале группа была вынуждена отказаться от записей, сделанных за две недели, поскольку состояние Вейланда ухудшилось. 15 мая 1995 года он был арестован за хранение героина и кокаина. После освобождения под залог Вейланд искал новые наркотики и в конце концов уединился в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе где, как сообщается, он употреблял наркотики вместе с Кортни Лав. В отсутствие Вейланда оставшиеся участники Stone Temple Pilots — гитарист Дин ДеЛео, басист Роберт ДеЛео и барабанщик Эрик Кретц — начали разрабатывать новый проект. Полагая, что группа достигла низшей точки, они решили создать Talk Show весной 1995 года, пригласив бывшего вокалиста Ten Inch Men Дэйва Каутса. Хотя участники не рассматривали Talk Show как временный сайд-проект, Stone Temple Pilots официально не распались. В то же время Вейланд создал свою собственную группу, Magnificent Bastards и записал треки для саундтрека к фильму «Tank Girl» (1995) и сборника «Working Class Hero: A Tribute to John Lennon» (1995). Остаток 1995 года Вейланд провел, посещая реабилитационные центры, что оставило будущее группы неопределенным.
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