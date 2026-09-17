Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка
"Lungs" - юбилейное, лимитированное переиздание дебютного студийного альбома британской группы Florence + The Machine, изначально выпущенного в 2009 году. Альбом поднялся до #2 в UK Albums Chart, продержался на этой позиции 6 недель, будучи остановлен на подступах к вершине сборником Майкла Джексона (The Essential Michael Jackson); затем начал опускаться в чартах, но в январе 2010 года вернулся на 2-е место, а затем в течение двух недель возглавлял хит-парад. Альбом "Lungs" назывался в числе основных претендентов на Mercury Prize (2009), получив высокие оценки музыкальных критиков и обеспечил группе награду BRIT Awards в номинации "Лучший альбом года". Релиз представлен на бордовом виниле и включает синглы "Dog Days Are Over", "Rabbit Heart (Raise It Up)" и "You've Got The Love". Florence and the Machine (Florence + the Machine) - британская группа, образованная в Лондоне, Англия, в 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки соул и готического рока. Возглавляющая коллектив певица Флоренс Уэлч фактически является единственной постоянной его участницей; нередко само название группы рассматривается как её сценический псевдоним.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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