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Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка

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Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка - фото 1
Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
So Much For The Afterglow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка - фото 1
  • Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
В наличии
Код товара: 749712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0684334915607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
So Much For The Afterglow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
So Much For The Afterglow, Everything To Everyone, Ataraxia (Media Intro), Normal Like You, I Will Buy You A New Life, Father Of Mine, One Hit Wonder, El Distorto De Melodica, Amphetamine, White Men In Black Suits, Sunflowers, Why I Don't Believe In God, Like A California King
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка

Intervention Records — это новый лейбл, специализирующийся на переиздании виниловых пластинок премиум-класса, возглавляемый ветераном индустрии Hi-Fi Шейном Буэттнером. Переиздания от Intervention Records, выполненные на 180-граммовом виниле, изготовленном и отпечатанном на заводе RTI, с тщательно восстановленным оформлением, напечатанным на ламинированных пленкой конвертах старого образца от Stoughton Printing, включают в себя новые для рынка виниловых переизданий композиции, особенно те, которые никогда не выпускались на виниле или выпускались лишь ограниченным тиражом. Прорывной альбом Everclear 1995 года Sparkle and Fade и его дважды платиновый сиквел So Much for the Afterglow заслуживают внимания. Everclear остается одной из немногих элитных групп, появившихся после взрыва гранжа Nirvana, рокеров, которые не только соответствуют напору и агрессии лучших сиэтлских групп, но и обладают запоминающимися мелодиями и искренностью. Арт Алексакис из Everclear писал песни в стиле зрелого, но мощного пауэр-попа с жесткими, пронзительно правдивыми текстами о зависимости, неудачных отношениях и одиночестве. Альбом So Much For the Afterglow подарил три хита, вошедших в пятерку лучших: «Everything to Everyone», «I Will Buy You A New Life» и «Father of Mine».

Отзывы о товаре Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0684334915607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
So Much For The Afterglow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
So Much For The Afterglow, Everything To Everyone, Ataraxia (Media Intro), Normal Like You, I Will Buy You A New Life, Father Of Mine, One Hit Wonder, El Distorto De Melodica, Amphetamine, White Men In Black Suits, Sunflowers, Why I Don't Believe In God, Like A California King
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Intervention Records — это новый лейбл, специализирующийся на переиздании виниловых пластинок премиум-класса, возглавляемый ветераном индустрии Hi-Fi Шейном Буэттнером. Переиздания от Intervention Records, выполненные на 180-граммовом виниле, изготовленном и отпечатанном на заводе RTI, с тщательно восстановленным оформлением, напечатанным на ламинированных пленкой конвертах старого образца от Stoughton Printing, включают в себя новые для рынка виниловых переизданий композиции, особенно те, которые никогда не выпускались на виниле или выпускались лишь ограниченным тиражом. Прорывной альбом Everclear 1995 года Sparkle and Fade и его дважды платиновый сиквел So Much for the Afterglow заслуживают внимания. Everclear остается одной из немногих элитных групп, появившихся после взрыва гранжа Nirvana, рокеров, которые не только соответствуют напору и агрессии лучших сиэтлских групп, но и обладают запоминающимися мелодиями и искренностью. Арт Алексакис из Everclear писал песни в стиле зрелого, но мощного пауэр-попа с жесткими, пронзительно правдивыми текстами о зависимости, неудачных отношениях и одиночестве. Альбом So Much For the Afterglow подарил три хита, вошедших в пятерку лучших: «Everything to Everyone», «I Will Buy You A New Life» и «Father of Mine».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка – стоимость товара 6630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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