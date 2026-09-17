Top.Mail.Ru
Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка - фото 1
Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
Songs From An American Movie: Learning How To Smile
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка - фото 1
  • Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
В наличии
Код товара: 749711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0680270758155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
Songs From An American Movie: Learning How To Smile
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Song From An American Movie pt.1, Here We Go Again, Am Radio, Brown Eyed Girl, Learning How To Smile, The Honeymoon Song, Now That It's Over, Thrift Store Chair, Otis Redding, Unemployed Boyfriend, Wonderful, Annabella's Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка

Компании Everclear и Intervention Records с радостью представляют платиновый альбом Songs from An American Movie Vol. One: Learning How to Smile на виниле впервые!. В этот первый в истории виниловый релиз вошли такие хиты, как "AM Radio", "Wonderful" и "Brown Eyed Girl". Релиз одобрен артистом Артом Алексакисом и выпущен на прозрачном желтом виниле "Everclear" весом 140 грамм бутиковым лейблом Gotta Groove Records. Это пронумерованное издание выпущено ограниченным тиражом в 2000 экземпляров и представлено в красивом роскошном разворотном конверте от типографии Stoughton Printing, а также включает в себя оригинальный буклет. Арт Алексакис из Everclear с восторгом говорит: «Я так рад, что спустя 25 лет этот альбом наконец-то станет доступен на виниле… впервые в истории! Когда эта пластинка впервые вышла на Capitol, предполагалось выпустить её на виниле, но продажи винила упали настолько, что лейбл категорически отказался выполнять наш контракт. Я с нетерпением жду, когда фанаты смогут приобрести эту пластинку. Она именно такая, какой я её себе представлял почти 25 лет назад, вплоть до жёлтого винила и оригинального оформления! Надеюсь, поклонники этой пластинки и любители винила получат от неё такое же удовольствие, как и я».

Отзывы о товаре Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0680270758155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
Songs From An American Movie: Learning How To Smile
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Song From An American Movie pt.1, Here We Go Again, Am Radio, Brown Eyed Girl, Learning How To Smile, The Honeymoon Song, Now That It's Over, Thrift Store Chair, Otis Redding, Unemployed Boyfriend, Wonderful, Annabella's Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Компании Everclear и Intervention Records с радостью представляют платиновый альбом Songs from An American Movie Vol. One: Learning How to Smile на виниле впервые!. В этот первый в истории виниловый релиз вошли такие хиты, как "AM Radio", "Wonderful" и "Brown Eyed Girl". Релиз одобрен артистом Артом Алексакисом и выпущен на прозрачном желтом виниле "Everclear" весом 140 грамм бутиковым лейблом Gotta Groove Records. Это пронумерованное издание выпущено ограниченным тиражом в 2000 экземпляров и представлено в красивом роскошном разворотном конверте от типографии Stoughton Printing, а также включает в себя оригинальный буклет. Арт Алексакис из Everclear с восторгом говорит: «Я так рад, что спустя 25 лет этот альбом наконец-то станет доступен на виниле… впервые в истории! Когда эта пластинка впервые вышла на Capitol, предполагалось выпустить её на виниле, но продажи винила упали настолько, что лейбл категорически отказался выполнять наш контракт. Я с нетерпением жду, когда фанаты смогут приобрести эту пластинку. Она именно такая, какой я её себе представлял почти 25 лет назад, вплоть до жёлтого винила и оригинального оформления! Надеюсь, поклонники этой пластинки и любители винила получат от неё такое же удовольствие, как и я».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everclear - Songs From An American Movie: Learning How To Smile (coloured) (0680270758155) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...