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Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка

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Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка - фото 1
Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Butterfly
Альбом (сингл)
Evolution: The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
В наличии
Код товара: 749702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421303701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Butterfly
Альбом (сингл)
Evolution: The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторонаron Butterfly Theme, Possession, Unconscious Power, Flowers And Beads, Termination, In-A-Gadda-Da-Vida (Single Version), Сторонаoul Experience, Stone Believer, Belda-Beast, Easy Rider, Slower Than Guns
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка

Evolution: The Best Of Iron Butterfly — это первый официальный сборник лучших хитов американской рок-группы Iron Butterfly, переиздание которого на виниле запланировано лейблом Friday Music на 4 сентября 2026 года. Релиз представлен в виде лимитированного аудиофильского издания на 180-граммовом металлизированном серебряном виниле (Metallic Silver Vinyl). Оригинальный сборник был выпущен в 1971 году лейблом Atco Records. Он объединяет 11 ключевых композиций из первых четырех студийных альбомов группы (Heavy, In-A-Gadda-Da-Vida, Ball и Metamorphosis), которые зафиксировали эволюцию коллектива от тяжелой кислотной психоделии к раннему хард-року. Специальное переиздание 2026 года подготовлено известным инженером Джо Реагозо (Joe Reagoso) в Friday Music Studios. Аналоговый ремастеринг выполнен напрямую с оригинальных мастер-лент Atco Records. Пластинка сохраняет аутентичное оформление: оригинальный макет конверта, архивные фотографии и элементы дизайна, которые не использовались в массовых тиражах многие десятилетия. Сборник включает сингловую (сокращенную) версию их главного 17-минутного гимна «In-A-Gadda-Da-Vida».

Отзывы о товаре Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421303701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iron Butterfly
Альбом (сингл)
Evolution: The Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторонаron Butterfly Theme, Possession, Unconscious Power, Flowers And Beads, Termination, In-A-Gadda-Da-Vida (Single Version), Сторонаoul Experience, Stone Believer, Belda-Beast, Easy Rider, Slower Than Guns
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Evolution: The Best Of Iron Butterfly — это первый официальный сборник лучших хитов американской рок-группы Iron Butterfly, переиздание которого на виниле запланировано лейблом Friday Music на 4 сентября 2026 года. Релиз представлен в виде лимитированного аудиофильского издания на 180-граммовом металлизированном серебряном виниле (Metallic Silver Vinyl). Оригинальный сборник был выпущен в 1971 году лейблом Atco Records. Он объединяет 11 ключевых композиций из первых четырех студийных альбомов группы (Heavy, In-A-Gadda-Da-Vida, Ball и Metamorphosis), которые зафиксировали эволюцию коллектива от тяжелой кислотной психоделии к раннему хард-року. Специальное переиздание 2026 года подготовлено известным инженером Джо Реагозо (Joe Reagoso) в Friday Music Studios. Аналоговый ремастеринг выполнен напрямую с оригинальных мастер-лент Atco Records. Пластинка сохраняет аутентичное оформление: оригинальный макет конверта, архивные фотографии и элементы дизайна, которые не использовались в массовых тиражах многие десятилетия. Сборник включает сингловую (сокращенную) версию их главного 17-минутного гимна «In-A-Gadda-Da-Vida».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Butterfly - Evolution: The Best Of (coloured) (0829421303701) виниловая пластинка - стоимость товара 6390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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