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Gov't Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gov't Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка

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Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 1
Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 2
Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 3
Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 4
Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 5
Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 6
Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gov'T Mule
Альбом (сингл)
The Deepest End, Vol.2
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 1
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 2
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 3
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 4
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 5
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 6
  • Gov&#039;t Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gov't Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Floating World
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Floating World
Barcode
[0805772111516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gov'T Mule
Альбом (сингл)
The Deepest End, Vol.2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beautifully Broken, Time To Confess, Banks Of The Deep End, 30/20 Blues Goin' Down, Slow Happy Boys, I Shall Return, Trying Not To Fall, Drivin' Rain, Soulshine
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gov't Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка

Оригинальное издание на двух полноформатных компакт-дисках, записанных на шестичасовом концерте группы Mule в театре Saenger в Новом Орлеане в мае 2003 года. Двадцать пять гостей, включая тринадцать басистов, присоединились к Уоррену Хейнсу (гитара / вокал) и Мэтту Абтсу (барабаны) в записи, которую впоследствии назвали одним из лучших концертных альбомов всех времен. Среди гостей - JACK CASADY (Jefferson Airplane & Hot Tuna), BELA FLECK (THE DIRTY DOZEN BRASS BAND), SONNY LANDRETH, JASON NEWSTED (Ozzy Osbourne & Metallica), GEORGE PORTER JNR (The Meters), MIKE GORDON (Phish), ROGER GLOVER (Deep Purple), BERNIE WORRELL (Parliament & Funkadelic), DAVID HIDALGO (Los Lobos) и ART NEVILLE (Neville Brothers).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gov't Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Floating World
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Floating World
Barcode
[0805772111516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Gov'T Mule
Альбом (сингл)
The Deepest End, Vol.2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beautifully Broken, Time To Confess, Banks Of The Deep End, 30/20 Blues Goin' Down, Slow Happy Boys, I Shall Return, Trying Not To Fall, Drivin' Rain, Soulshine
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальное издание на двух полноформатных компакт-дисках, записанных на шестичасовом концерте группы Mule в театре Saenger в Новом Орлеане в мае 2003 года. Двадцать пять гостей, включая тринадцать басистов, присоединились к Уоррену Хейнсу (гитара / вокал) и Мэтту Абтсу (барабаны) в записи, которую впоследствии назвали одним из лучших концертных альбомов всех времен. Среди гостей - JACK CASADY (Jefferson Airplane & Hot Tuna), BELA FLECK (THE DIRTY DOZEN BRASS BAND), SONNY LANDRETH, JASON NEWSTED (Ozzy Osbourne & Metallica), GEORGE PORTER JNR (The Meters), MIKE GORDON (Phish), ROGER GLOVER (Deep Purple), BERNIE WORRELL (Parliament & Funkadelic), DAVID HIDALGO (Los Lobos) и ART NEVILLE (Neville Brothers).


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gov't Mule - The Deepest End, Vol.2 (0805772111516) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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