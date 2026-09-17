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OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка

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OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars: The Force Awakens
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 749697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087343149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars: The Force Awakens
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title and The Attack on the Jakku Village, The Scavenger, I Can Fly Anything, Rey Meets BB-8, Follow Me, Rey's Theme, The Falcon, That Girl with the Staff, The Rathtars!, Finn's Confession, Maz's Counsel, The Starkiller, Kylo Ren Arrives at the Battle, The Abduction, Han and Leia, March of the Resistance, Snoke, On the Inside, Torn Apart, The Ways of the Force, Scherzo for X-Wings, Farewell and The Trip, The Jedi Steps and Finale
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title and The Attack on the Jakku Village, The Scavenger, I Can Fly Anything, Rey Meets BB-8, Follow Me, Rey's Theme, The Falcon, That Girl with the Staff, The Rathtars!, Finn's Confession, Maz's Counsel, The Starkiller, Kylo Ren Arrives at the Battle, The Abduction, Han and Leia, March of the Resistance, Snoke, On the Inside, Torn Apart, The Ways of the Force, Scherzo for X-Wings, Farewell and The Trip, The Jedi Steps and Finale



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087343149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars: The Force Awakens
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title and The Attack on the Jakku Village, The Scavenger, I Can Fly Anything, Rey Meets BB-8, Follow Me, Rey's Theme, The Falcon, That Girl with the Staff, The Rathtars!, Finn's Confession, Maz's Counsel, The Starkiller, Kylo Ren Arrives at the Battle, The Abduction, Han and Leia, March of the Resistance, Snoke, On the Inside, Torn Apart, The Ways of the Force, Scherzo for X-Wings, Farewell and The Trip, The Jedi Steps and Finale
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title and The Attack on the Jakku Village, The Scavenger, I Can Fly Anything, Rey Meets BB-8, Follow Me, Rey's Theme, The Falcon, That Girl with the Staff, The Rathtars!, Finn's Confession, Maz's Counsel, The Starkiller, Kylo Ren Arrives at the Battle, The Abduction, Han and Leia, March of the Resistance, Snoke, On the Inside, Torn Apart, The Ways of the Force, Scherzo for X-Wings, Farewell and The Trip, The Jedi Steps and Finale


Теги товара: Кинематограф
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OST - Star Wars: The Force Awakens (John Williams) (picture) (0050087343149) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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