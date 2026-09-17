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OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка

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OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка - фото 1
OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Dial Of Destiny
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
В наличии
Код товара: 749696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087596323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Dial Of Destiny
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue to Indiana Jones and the Dial of Destiny, Helena's Theme, Germany, 1944, To Morocco, Voller Returns, Auction at Hotel L'Atlantique, Tuk Tuk in Tangiers, To Athens, Perils of the Deep, Water Ballet, Polybius Cipher, The Grafikos, Archimedes' Tomb, The Airport, Battle of Syracuse, Centuries Join Hands, New York, 1969, Helena's Theme (For Violin and Orchestra)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка

Коллекционное издание на цветном виниле саундтрека к фильму «Indiana Jones and the Dial of Destiny», пятой части знаменитой франшизы. Музыка Джона Уильямса.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney Records
Barcode
[0050087596323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Dial Of Destiny
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue to Indiana Jones and the Dial of Destiny, Helena's Theme, Germany, 1944, To Morocco, Voller Returns, Auction at Hotel L'Atlantique, Tuk Tuk in Tangiers, To Athens, Perils of the Deep, Water Ballet, Polybius Cipher, The Grafikos, Archimedes' Tomb, The Airport, Battle of Syracuse, Centuries Join Hands, New York, 1969, Helena's Theme (For Violin and Orchestra)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекционное издание на цветном виниле саундтрека к фильму «Indiana Jones and the Dial of Destiny», пятой части знаменитой франшизы. Музыка Джона Уильямса.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Indiana Jones And The Dial Of Destiny (John Williams) (coloured) (0050087596323) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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