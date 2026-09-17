Top.Mail.Ru
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 1
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 2
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 3
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 4
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 1
  • Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 2
  • Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 3
  • Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 4
  • Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795610250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lies, Heartache, Explosions In The Sky, The Corner of E 2nd & Robert Martinez, Stick It, You Me Apocalypse, The Children, K.A.D.A.V.A.R., Total Annihilation
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lies, Heartache, Explosions In The Sky, The Corner of E 2nd & Robert Martinez, Stick It, You Me Apocalypse, The Children, K.A.D.A.V.A.R., Total Annihilation

Отзывы о товаре Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795610250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lies, Heartache, Explosions In The Sky, The Corner of E 2nd & Robert Martinez, Stick It, You Me Apocalypse, The Children, K.A.D.A.V.A.R., Total Annihilation
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lies, Heartache, Explosions In The Sky, The Corner of E 2nd & Robert Martinez, Stick It, You Me Apocalypse, The Children, K.A.D.A.V.A.R., Total Annihilation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kadavar - Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin (coloured) (4250795610250) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...