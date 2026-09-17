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Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка

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Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 1
Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 2
Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 3
Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 4
Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Meta4
Альбом (сингл)
Sibelius: String Quartet In D Minor
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 1
  • Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 2
  • Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 3
  • Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 4
  • Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Meta4
Альбом (сингл)
Sibelius: String Quartet In D Minor
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Andante - Allegro Molto Moderato, Vivace, Adagio Di Molto, Allegretto (Ma Pesante), Allegro
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Andante - Allegro Molto Moderato, Vivace, Adagio Di Molto, Allegretto (Ma Pesante), Allegro



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Meta4
Альбом (сингл)
Sibelius: String Quartet In D Minor
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Andante - Allegro Molto Moderato, Vivace, Adagio Di Molto, Allegretto (Ma Pesante), Allegro
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Andante - Allegro Molto Moderato, Vivace, Adagio Di Molto, Allegretto (Ma Pesante), Allegro


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Meta4 - Sibelius: String Quartet In D Minor (Audiophile Edition) (4260428070092) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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