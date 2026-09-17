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From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка

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From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - фото 1
From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - фото 2
From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Fotografia Musica De Jobim
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - фото 1
  • From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - фото 2
  • From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Fotografia Musica De Jobim
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fotografia, Eu te amo, O morro nao tem vez (Favela), Isensatez (How Insensitive), Agua de beber, Falando de amor, Dindi, Luiza
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка

Для берлинского мастера звукозаписи Стефана Флока последней темой стал расслабленный босса-нова-альбом, передающий ощущение пляжа и солнца. Чей же артист лучше подходит для этого, чем произведения бразильского автора «Девушки из Ипанемы» Антонио Карлоса Жобима?. Были отобраны восемь прекрасных композиций из его богатого репертуара, отличающихся незабываемыми мелодиями, красочными гармониями и редко исполняемой босса-новой в размере 3/4. Произведения были тщательно модернизированы в гармоничном ключе и аранжированы для специальной прямой записи вживую, процесса «direct-to-disc». В соответствии с девизом «Что играет, то и слышно – то, что слышно, уже сыграно», здесь нет наложений и нарезок. Запись начинается с поэтической пьесы для сопрано-саксофона «Fotografia». «Eu te amo» – одна из редких босса-нов в размере 3/4, чья плавная мелодия – по-настоящему запоминающаяся. Композиция "O morro nao tem vez" многим, безусловно, больше известна под названием "Favela": это жизнерадостная самба, в которой барабанщик "Зиппер" Шмигелок играет на метле, и которая приобретает особую изюминку благодаря легкой регармонизации Хельге Адамса. За ней следует проникновенная "How Insensitive", а затем начинается вторая сторона с самба-композиции "Agua de Beber", в которой впервые используется фортепиано Fender Rhodes. В меланхоличной "Falando de amor" группа звучит как традиционное фортепианное трио. Сопрано-саксофоном слушателям предлагается "Dindi": эта спокойная босса-нова сразу же вызвала улыбку у музыкантов во время подготовительных репетиций. "Luiza" — это снова босса-нова, сочетающая в себе земные отголоски скандинавского джаза. Альбом "Fotografia M?sica de Jobim" был записан первоклассными музыкантами: Симоном Беккер-Фоссом (саксофон, перкуссия, аранжировка), Хельге Адамом (фортепиано, электропианино, аранжировка), Петером Швебсом (клавишные) и Дитером "Зиппером" Шмигелоком (ударные). Последний играл "Девушку из Ипанемы" с Аструд Жилберто, будучи студентом в Нью-Йорке. Но убедитесь сами, послушав этот альбом, что Жобим может предложить гораздо больше, чем этот, несомненно, замечательный, нестареющий хит.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Fotografia Musica De Jobim
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fotografia, Eu te amo, O morro nao tem vez (Favela), Isensatez (How Insensitive), Agua de beber, Falando de amor, Dindi, Luiza
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Для берлинского мастера звукозаписи Стефана Флока последней темой стал расслабленный босса-нова-альбом, передающий ощущение пляжа и солнца. Чей же артист лучше подходит для этого, чем произведения бразильского автора «Девушки из Ипанемы» Антонио Карлоса Жобима?. Были отобраны восемь прекрасных композиций из его богатого репертуара, отличающихся незабываемыми мелодиями, красочными гармониями и редко исполняемой босса-новой в размере 3/4. Произведения были тщательно модернизированы в гармоничном ключе и аранжированы для специальной прямой записи вживую, процесса «direct-to-disc». В соответствии с девизом «Что играет, то и слышно – то, что слышно, уже сыграно», здесь нет наложений и нарезок. Запись начинается с поэтической пьесы для сопрано-саксофона «Fotografia». «Eu te amo» – одна из редких босса-нов в размере 3/4, чья плавная мелодия – по-настоящему запоминающаяся. Композиция "O morro nao tem vez" многим, безусловно, больше известна под названием "Favela": это жизнерадостная самба, в которой барабанщик "Зиппер" Шмигелок играет на метле, и которая приобретает особую изюминку благодаря легкой регармонизации Хельге Адамса. За ней следует проникновенная "How Insensitive", а затем начинается вторая сторона с самба-композиции "Agua de Beber", в которой впервые используется фортепиано Fender Rhodes. В меланхоличной "Falando de amor" группа звучит как традиционное фортепианное трио. Сопрано-саксофоном слушателям предлагается "Dindi": эта спокойная босса-нова сразу же вызвала улыбку у музыкантов во время подготовительных репетиций. "Luiza" — это снова босса-нова, сочетающая в себе земные отголоски скандинавского джаза. Альбом "Fotografia M?sica de Jobim" был записан первоклассными музыкантами: Симоном Беккер-Фоссом (саксофон, перкуссия, аранжировка), Хельге Адамом (фортепиано, электропианино, аранжировка), Петером Швебсом (клавишные) и Дитером "Зиппером" Шмигелоком (ударные). Последний играл "Девушку из Ипанемы" с Аструд Жилберто, будучи студентом в Нью-Йорке. Но убедитесь сами, послушав этот альбом, что Жобим может предложить гораздо больше, чем этот, несомненно, замечательный, нестареющий хит.


Теги товара: Limited Edition
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From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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