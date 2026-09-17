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From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка

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From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - фото 1
From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - фото 2
From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Another Quiet Night
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - фото 1
  • From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - фото 2
  • From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Another Quiet Night
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Memories Of Tomorrow (Full Stage Stereo), Con Alma (Full Stage Stereo), When I Fall in Love (Full Stage Stereo), A Child Is Born (Full Stage Stereo), Memories of Tomorrow (One Point Blumlein), Con Alma (One Point Blumlein), When I Fall In Love (One Point Blumlein), A Child Is Born (One Point Blumlein)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка

Эксперимент, достойный внимания, расширяется: берлинский лейбл Berlin Master Records выпускает на виниле альбом «Another Quiet Night» квартета «From Scratch», ранее не издававшиеся записи с успешных сессий «Quiet Night» 2024 года. Под каталожными номерами BM2419 и BM2421 вы найдете первые две публикации этого проекта. Особенность заключается в том, что одни и те же композиции были записаны в двух разных помещениях, но с использованием разных микрофонов и акустики. Один раз с полномасштабной стереосистемой, другой раз с одноточечной системой Блюмлейна. Результат: разное звучание, разное исполнение, разное ощущение. На стороне А альбома «Another Quiet Night» представлены четыре трека в полномасштабном стерео, на стороне B — в одноточечной системе Блюмлейна. Это крайне редкая возможность услышать, как использование разных микрофонов и настроек может тонко — или не очень — изменить звучание, а также интерпретацию записи. Обычно эти различия слышат только звукоинженеры, продюсеры и сами артисты, когда решают, как записывать сессию. Но на этот раз, как покупатель и слушатель пластинки, вы будете вовлечены в процесс. Вы сможете сравнить обе записи и услышать различия. А поскольку обе сессии были созданы методом прямой записи, без использования магнитной ленты или цифровых записей, а музыка нарезается непосредственно на проигрыватель, вы получите максимально приближенное к звучанию то, что музыканты и команда звукозаписи действительно слышали в студии. Продюсеры Стефан Флок и Райнер Майяр объясняют схему расположения микрофонов по методу Блюмлейна: «Два микрофона Sennheiser MKH30 (в форме восьмерки), расположенные под углом 90° (оригинальный метод Блюмлейна), обеспечили нам хороший баланс и перспективу звучания фортепиано, ударных и саксофона, в то время как контрабас нельзя было расположить достаточно близко к микрофону, не мешая другим инструментам. Для достижения желаемой громкости, близости и глубины звучания мы разместили микрофон Sennheiser MKH20 (всенаправленный) под бриджем контрабаса. Стоя как можно ближе друг к другу со своими инструментами, музыканты могли лучше слышать друг друга. Однако микрофон находится дальше от источников звука, и в результате получается другое качество звучания — более старомодное, более расслабленное, менее напряженное». Описание стереозаписи на всей сцене: «Установка [.] включает в себя два микрофона Neumann KM140 для ударных, Audix D6 (кардиоидный) для бас-барабана и Neumann KM140 для малого барабана. Четыре микрофона для фортепиано: два Sennheiser MKH800 (кардиоидные) возле молоточков и два DPA 4006 Omnis над декой. Josephson C722 (двойной кардиоидный, расположенные друг за другом) для саксофона. Для контрабаса — Sennheiser MKH20 (шариковый) под бриджем и пьезодатчик в бридже. Мы оставили некоторое расстояние между инструментами и установили экраны вокруг ударных, чтобы лучше разделить микрофоны. Плотное расположение микрофонов для каждого инструмента и добавление естественной реверберации из нашей реверберационной камеры приводят к широкому, плотному, но в то же время воздушному звучанию».

Отзывы о товаре From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
From Scratch
Альбом (сингл)
Another Quiet Night
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Memories Of Tomorrow (Full Stage Stereo), Con Alma (Full Stage Stereo), When I Fall in Love (Full Stage Stereo), A Child Is Born (Full Stage Stereo), Memories of Tomorrow (One Point Blumlein), Con Alma (One Point Blumlein), When I Fall In Love (One Point Blumlein), A Child Is Born (One Point Blumlein)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Эксперимент, достойный внимания, расширяется: берлинский лейбл Berlin Master Records выпускает на виниле альбом «Another Quiet Night» квартета «From Scratch», ранее не издававшиеся записи с успешных сессий «Quiet Night» 2024 года. Под каталожными номерами BM2419 и BM2421 вы найдете первые две публикации этого проекта. Особенность заключается в том, что одни и те же композиции были записаны в двух разных помещениях, но с использованием разных микрофонов и акустики. Один раз с полномасштабной стереосистемой, другой раз с одноточечной системой Блюмлейна. Результат: разное звучание, разное исполнение, разное ощущение. На стороне А альбома «Another Quiet Night» представлены четыре трека в полномасштабном стерео, на стороне B — в одноточечной системе Блюмлейна. Это крайне редкая возможность услышать, как использование разных микрофонов и настроек может тонко — или не очень — изменить звучание, а также интерпретацию записи. Обычно эти различия слышат только звукоинженеры, продюсеры и сами артисты, когда решают, как записывать сессию. Но на этот раз, как покупатель и слушатель пластинки, вы будете вовлечены в процесс. Вы сможете сравнить обе записи и услышать различия. А поскольку обе сессии были созданы методом прямой записи, без использования магнитной ленты или цифровых записей, а музыка нарезается непосредственно на проигрыватель, вы получите максимально приближенное к звучанию то, что музыканты и команда звукозаписи действительно слышали в студии. Продюсеры Стефан Флок и Райнер Майяр объясняют схему расположения микрофонов по методу Блюмлейна: «Два микрофона Sennheiser MKH30 (в форме восьмерки), расположенные под углом 90° (оригинальный метод Блюмлейна), обеспечили нам хороший баланс и перспективу звучания фортепиано, ударных и саксофона, в то время как контрабас нельзя было расположить достаточно близко к микрофону, не мешая другим инструментам. Для достижения желаемой громкости, близости и глубины звучания мы разместили микрофон Sennheiser MKH20 (всенаправленный) под бриджем контрабаса. Стоя как можно ближе друг к другу со своими инструментами, музыканты могли лучше слышать друг друга. Однако микрофон находится дальше от источников звука, и в результате получается другое качество звучания — более старомодное, более расслабленное, менее напряженное». Описание стереозаписи на всей сцене: «Установка [.] включает в себя два микрофона Neumann KM140 для ударных, Audix D6 (кардиоидный) для бас-барабана и Neumann KM140 для малого барабана. Четыре микрофона для фортепиано: два Sennheiser MKH800 (кардиоидные) возле молоточков и два DPA 4006 Omnis над декой. Josephson C722 (двойной кардиоидный, расположенные друг за другом) для саксофона. Для контрабаса — Sennheiser MKH20 (шариковый) под бриджем и пьезодатчик в бридже. Мы оставили некоторое расстояние между инструментами и установили экраны вокруг ударных, чтобы лучше разделить микрофоны. Плотное расположение микрофонов для каждого инструмента и добавление естественной реверберации из нашей реверберационной камеры приводят к широкому, плотному, но в то же время воздушному звучанию».
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From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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