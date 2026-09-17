Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка
Один из самых успешных переизданий в истории Analogue Productions, бокс-сет CCR Absolute Originals на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин, классический восьмидисковый сборник, снова в продаже! Этот набор включает в себя лучшие треки с каждого из семи альбомов на скорости 45 об/мин. Благодаря небольшому количеству песен на каждой стороне (в некоторых релизах всего одна песня на стороне), ваш картридж будет лучше воспроизводить звук и, в конечном итоге, будет звучать слаще!. В сборник вошли самые большие хиты с каждого альбома (в точных копиях оригинальных обложек), подробные комментарии от выдающегося рок-критика Бена Фонг-Торреса из Rolling Stone, а также фотографии Барона Вольмана и Диди Зилл, которые запечатлели CCR «в те времена». Также есть эссе Стива Хоффмана, который вместе с Кевином Греем занимался ремастерингом этих шедевров в AcousTech Mastering. В качестве бонуса мы включили редкие стереомиксы "Bad Moon Rising" и "Proud Mary", записанные, конечно же, на скорости 45 оборотов в минуту. Проще говоря, это лучшие по звучанию версии этих замечательных песен, когда-либо выпущенные на виниле. Хиты стали культовыми: «Bad Moon Rising», «Proud Mary», «Down On The Corner», «Fortunate Son», «The Midnight Special», «I Heard It Through The Grapevine», «Run Through The Jungle», «Green River», «Have You Ever Seen The Rain» и многие другие!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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