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His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка

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His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - фото 1
His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - фото 2
His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Mouth By Mouth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - фото 1
  • His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - фото 2
  • His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400041103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Mouth By Mouth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Baby Fish Mouth, Lip, Cornfield, In Every Ford, Lord, Make Me a Channel Of Your Peace, Drinks, Dress, and Ink, Where Knock Is Open Wide, Can’t Go Wrong Without You, Jack Rabbits, Sort Of, Sick, Blue Moon, Ear, Lemon Ocean, The Torso, The Dirt Eaters
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка

Альбом «Mouth by Mouth» американской группы His Name Is Alive, выпущенный на лейбле 4AD, относится к жанрам дрим-поп, арт-рок и инди-рок. Пластинка сочетает нежные меланхоличные мелодии, эмбиентные текстуры и приглушенный вокал. Третий студийный альбом коллектива под руководством Уоррена Тиллмана (Warren Defever) звучит более минималистично и экспериментально по сравнению с ранними работами. Здесь переплетаются элементы психоделии, лоу-фая и поп-музыки 90-х годов, создавая завораживающую и хрупкую атмосферу.

Отзывы о товаре His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400041103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Mouth By Mouth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Baby Fish Mouth, Lip, Cornfield, In Every Ford, Lord, Make Me a Channel Of Your Peace, Drinks, Dress, and Ink, Where Knock Is Open Wide, Can’t Go Wrong Without You, Jack Rabbits, Sort Of, Sick, Blue Moon, Ear, Lemon Ocean, The Torso, The Dirt Eaters
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Mouth by Mouth» американской группы His Name Is Alive, выпущенный на лейбле 4AD, относится к жанрам дрим-поп, арт-рок и инди-рок. Пластинка сочетает нежные меланхоличные мелодии, эмбиентные текстуры и приглушенный вокал. Третий студийный альбом коллектива под руководством Уоррена Тиллмана (Warren Defever) звучит более минималистично и экспериментально по сравнению с ранними работами. Здесь переплетаются элементы психоделии, лоу-фая и поп-музыки 90-х годов, создавая завораживающую и хрупкую атмосферу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


His Name Is Alive - Mouth By Mouth (0191400041103) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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