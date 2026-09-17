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His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка

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His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка - фото 1
His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Home Is In Your Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка - фото 1
  • His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400041004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Home Is In Your Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Are You Comin’ Down This Weekend?, Her Eyes Were Huge Things, The Charmer, Hope Called In Sick, My Feathers Needed Cleaning, The Well, There’s Something Between Us and He’s Changing My World, The Phoenix, A Pool of Ice, Are We Still Married?, Put Your Finger in Your Eye, Home Is in Your Head, Why People Disappear, Here Eyes Are Huge, Save the Birds, Chances Are We Are Mad, Mescalina, Sitting Still Moving Still Staring Out, Very Bad A Bitter Hand, Beautiful And Pointless, Tempe, Spirit And Body,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка

Виниловый релиз альбома Home Is In Your Head американского проекта His Name Is Alive, переизданный лейблом 4AD в 2026 году, представляет собой культовую работу в жанрах арт-рок, экспериментальная музыка и дрим-поп с элементами нойза и лоу-фай эстетики. Пластинка объединяет ранние работы и мини-альбомы группы (включая материал The Dirt Eaters). Музыка построена на резких эмоциональных контрастах: хрупкие, завораживающие мелодии и ангельский вокал мгновенно сменяются всплесками белого шума, минималистичными гитарными структурами и тревожными атмосферами. На последнем треке спрятан скрытый бонус-трек «The Other Body», обрывающаяся демо-запись. Звук: Аудиозапись прошла полноценный ремастеринг, выполненный лично лидером проекта Уорреном Дефевером (Warren Defever) с оригинальных аналоговых лент.

Отзывы о товаре His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400041004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Home Is In Your Head
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Are You Comin’ Down This Weekend?, Her Eyes Were Huge Things, The Charmer, Hope Called In Sick, My Feathers Needed Cleaning, The Well, There’s Something Between Us and He’s Changing My World, The Phoenix, A Pool of Ice, Are We Still Married?, Put Your Finger in Your Eye, Home Is in Your Head, Why People Disappear, Here Eyes Are Huge, Save the Birds, Chances Are We Are Mad, Mescalina, Sitting Still Moving Still Staring Out, Very Bad A Bitter Hand, Beautiful And Pointless, Tempe, Spirit And Body,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловый релиз альбома Home Is In Your Head американского проекта His Name Is Alive, переизданный лейблом 4AD в 2026 году, представляет собой культовую работу в жанрах арт-рок, экспериментальная музыка и дрим-поп с элементами нойза и лоу-фай эстетики. Пластинка объединяет ранние работы и мини-альбомы группы (включая материал The Dirt Eaters). Музыка построена на резких эмоциональных контрастах: хрупкие, завораживающие мелодии и ангельский вокал мгновенно сменяются всплесками белого шума, минималистичными гитарными структурами и тревожными атмосферами. На последнем треке спрятан скрытый бонус-трек «The Other Body», обрывающаяся демо-запись. Звук: Аудиозапись прошла полноценный ремастеринг, выполненный лично лидером проекта Уорреном Дефевером (Warren Defever) с оригинальных аналоговых лент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


His Name Is Alive - Home Is In Your Head (0191400041004) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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