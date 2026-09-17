Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-4I (инверторный)
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Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-4I (инверторный)
Представляем вам уникальную новинку – Конвектор электрический, блок управления с технологией digital INVERTER - BEC/EVU-1500-4I. Отопительные модули EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM оснащены уникальным, запатентованным нагревательным элементом нового поколения, изготовленным по технологии HEDGEHOG. Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС. Кронштейны для настенного крепления и шасси в комплекте.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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