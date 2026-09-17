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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный)

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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 1
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 2
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 3
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 4
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 1
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 2
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 3
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 4
  • Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 
Начислим 521 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный)
12 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
8 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный)

Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.



Теги товара: энергосберегающие

Отзывы о товаре Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления
Мощность обогрева
500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
8 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.


Теги товара: энергосберегающие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500-4I (инверторный) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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