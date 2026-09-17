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Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа

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Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - фото 1
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - фото 2
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - фото 1
  • Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - фото 2
  • Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 460 руб. 
В наличии
Код товара: 749628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
137 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
3600 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
вытяжная
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
105 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа

Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.

Отзывы о товаре Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
3600 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
вытяжная
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
105 м2
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Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 137460 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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