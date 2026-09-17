Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 460 руб.
В наличии
Код товара: 749628
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
137 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
3600 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
вытяжная
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
105 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
3600 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
вытяжная
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
105 м2
Развернуть
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 137460 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа