Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 780 руб.
В наличии
Код товара: 749627
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
74 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, пульт
Мощность обогрева
1650 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, вытяжная
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
52 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Современные напольно-потолочные блоки полупромышленных сплит-систем Ballu позволяют не только создать оптимальный микрокримат, но и стать элегантной частью интерьера. Являются идеальным решением для коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, пульт
Мощность обогрева
1650 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, вытяжная
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
52 м2
Влагозащита
Да
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Страна производитель
Китай
Современные напольно-потолочные блоки полупромышленных сплит-систем Ballu позволяют не только создать оптимальный микрокримат, но и стать элегантной частью интерьера. Являются идеальным решением для коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - этот товар вы можете купить по цене 74780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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