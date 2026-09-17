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Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа

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Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 330 руб. 
Начислим 6452 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
83 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
1400-1600 Вт, макс. 1.9 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип установки
напольный, вытяжная
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
50 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа

Технология DC-inverter, реализованная в полупромышленных сплит-системах Ballu, позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными сплит-системами. Благодаря применению данного решения достигается максимально точное регулирование температуры. Ультратонкие напольно-потолочные блоки толщиной 235 мм идеально впишутся в любой интерьер.

Отзывы о товаре Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
1400-1600 Вт, макс. 1.9 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип установки
напольный, вытяжная
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
50 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Технология DC-inverter, реализованная в полупромышленных сплит-системах Ballu, позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными сплит-системами. Благодаря применению данного решения достигается максимально точное регулирование температуры. Ультратонкие напольно-потолочные блоки толщиной 235 мм идеально впишутся в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа – стоимость товара 83330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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