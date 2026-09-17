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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749625
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Характеристики

Бренд
Ballu
Размеры в упаковке, см
90х60х15
Вес, кг.
4

Описание товара Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный)

Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный)

Отзывы о товаре Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Описание
Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Apollo Transformer с блоком управления BEC/AT-1000-4I (инверторный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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