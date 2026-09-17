How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SCOOTER
Альбом (сингл)
How Much Is The Fish? - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 749617
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3 100 руб.
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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SCOOTER
Альбом (сингл)
How Much Is The Fish? - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
How Much Is The Fish? (03:46) — Из альбома "No Time to Chill", 1998, Call Me Ma?ana (Heavy Horses Radio) (03:48) — Сингл, 1999, The Age Of Love (03:51) — Из альбома "Age of Love", 1997, Nessaja (03:28) — Сингл, 2002, I Was Made For Lovin' You (03:33) — Из альбома "No Time to Chill", 1998 (Кавер на KISS), Faster Harder Scooter (03:46) — Сингл, 1999, Weekend! (Radio Edit) (03:35) — Сингл, 2003, Fire (03:31) — Из альбома "Age of Love", 1997, Hyper Hyper (Video Edit) (03:34) — Сингл, 1994, Ramp! (Th
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
200
Описание товара How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка
Scooter — это легендарная немецкая электронная группа, образованная в 1993 году в Гамбурге, которая стала одним из самых успешных музыкальных проектов в истории Германии. Коллектив продал более 30 миллионов дисков по всему миру и завоевал свыше 80 золотых и платиновых наград.Музыка Scooter — это невероятная смесь мощной энергетики, быстрых битов и запоминающихся речевок фронтмена.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SCOOTER
Альбом (сингл)
How Much Is The Fish? - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
How Much Is The Fish? (03:46) — Из альбома "No Time to Chill", 1998, Call Me Ma?ana (Heavy Horses Radio) (03:48) — Сингл, 1999, The Age Of Love (03:51) — Из альбома "Age of Love", 1997, Nessaja (03:28) — Сингл, 2002, I Was Made For Lovin' You (03:33) — Из альбома "No Time to Chill", 1998 (Кавер на KISS), Faster Harder Scooter (03:46) — Сингл, 1999, Weekend! (Radio Edit) (03:35) — Сингл, 2003, Fire (03:31) — Из альбома "Age of Love", 1997, Hyper Hyper (Video Edit) (03:34) — Сингл, 1994, Ramp! (Th
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Scooter — это легендарная немецкая электронная группа, образованная в 1993 году в Гамбурге, которая стала одним из самых успешных музыкальных проектов в истории Германии. Коллектив продал более 30 миллионов дисков по всему миру и завоевал свыше 80 золотых и платиновых наград.Музыка Scooter — это невероятная смесь мощной энергетики, быстрых битов и запоминающихся речевок фронтмена.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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