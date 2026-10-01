Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B
Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743297 диаметром 300 мм и толщиной 3,0 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.
Преимущества
- Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
- Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
- Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
- Долговечность — оснастка толщиной 3,0 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731175, 115 ? 22, 2 мм, суха...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитЗубило плоское MATRIX 70320, 14 ? 20 ? 250 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитПика MATRIX 70340, 14 ? 250 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36T...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 710036, 6 ? 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитЩетка для дрели 100 мм MATRIX 74450, плоская со шпилькой, латуни...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитБур по бетону MATRIX 71029, 10 ? 210 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74058, 150 ? 22, 2 мм, P60
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74057, 150 ? 22, 2 мм, P40
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитКруг лепестковый торцевой MATRIX 74056, 150 ? 22, 2 мм, P24
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73795, 300 х 3,2 х 32 мм, A30TBF
Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743297 диаметром 300 мм и толщиной 3,0 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.
Преимущества
- Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
- Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
- Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
- Долговечность — оснастка толщиной 3,0 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B